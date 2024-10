Parco Adda Nord, Rota passa il testimone della presidenza a Monti

Le elezioni per il rinnovo del presidente e del consiglio di gestione si sono svolte ieri, mercoledì

Giorgio Monti, già sindaco di Mezzago, succede alla lecchese Francesca Rota

TREZZO SULL’ADDA – Il nono presidente del Parco Adda Nord è Giorgio Monti. Succede a Francesca Rota, in carica dal 2019.

Si è tenuta ieri pomeriggio, mercoledì, la seduta della comunità del Parco con all’ordine del giorno l’elezione del presidente e del consiglio di gestione.

Presenti in sala i rappresentanti di 29 Comuni e delle quattro Province. Giorgio Monti, 38 anni, già sindaco di Mezzago dal 2014 al 2019, era l’unico candidato e ha raccolto 21 preferenze, il 60.27% delle quote.

Eletti anche i tre consiglieri di cui due uscenti Ignazio Ravasi e Alessandro Chiodelli. La novità del consiglio di gestione che rimarrà in carica per i prossimi cinque anni è rappresentata da Iris Corberi, consigliere comunale di Verderio.

All’appello manca il consigliere indicato da Regione Lombardia e quello indicato dalle organizzazioni professionali agricole del territorio.

Confermato il Revisore dei conti: il ruolo sarà ancora ricoperto dall’olginatese Roberta Valsecchi.