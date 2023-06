Piani Resinelli, l’assessore regionale Maione in visita alle miniere

Con il “Piano Fontana” recuperate 12 miniere in Lombardia e stanziati oltre 5 milioni di euro

“I parchi geominerari sono il cuore della Lombardia. Oggi possiamo dire che si tratta di un investimento ottimamente riuscito”

PIANI RESINELLI – “I parchi geominerari sono il cuore della Lombardia. Sanno suscitare emozioni straordinarie e sono fonte di attrazione e conoscenza scientifica. Grazie al ‘piano Fontana’ del 2020, la Regione ha stanziato oltre 5 milioni di euro per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso. Oggi possiamo dire che si tratta di un investimento ottimamente riuscito”.

Lo ha detto l’assessore regionale lombardo all’Ambiente e Clima Giorgio Maione che questa mattina, insieme al sottosegretario all’Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza, ha visitato le miniere dei Piani Resinelli, recuperate e valorizzate grazie al contributo regionale.

“Il finanziamento regionale non è stato solo a spot, ma è parte di un progetto complessivo – ha aggiunto Maione -. La tutela e la valorizzazione dei siti minerari è occasione per potenziare i fattori di attrattività del territorio ed è fondamentale per scopi di ricerca scientifica e per fattori ambientali, turistici, culturali e sociali, nel rispetto delle necessità di conservazione delle strutture interessate”.

“Ringrazio l’Assessore Giorgio Maione per la visita odierna alle nostre belle miniere dei Piani Resinelli. Essere il territorio che ospita la prima visita a una miniera del nuovo Assessore regionale all’Ambiente – ha detto il sottosegretario Piazza – ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Il recupero di questo patrimonio è frutto di un continuo investimento da parte dell’ente regionale che non sarebbe mai stato possibile senza la caparbietà di Cesare Perego, figura indimenticabile che per primo intuì le opportunità di sviluppo, anche in ottica turistica di questi luoghi. Oggi la valorizzazione dei Piani Resinelli continua grazie alle sinergie con la sezione ‘nel cuore della Lombardia – miniere e cavità naturali’ del portale regionale Explora che permette di vivere l’esperienza di visita a questi luoghi in una nuova modalità”.