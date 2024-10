Primo consiglio provinciale dopo le elezioni, Hofmann: “Sarò la presidente di ciascun comune”

Nella serata di mercoledì prima seduta con il discorso della presidente

“La Provincia non si è eclissata e la dialettica tra le parti può essere un motore per le sfide del futuro”

LECCO – “Il rinnovo del Consiglio provinciale apre una stagione delicata, ma promettente

per la nostra istituzione. Ufficialmente manca un anno abbondante alla chiusura del mio mandato: al di là di quale sarà il mio futuro, che è secondario, sono orgogliosa e motivata a traghettare due diverse fasi temporali, nel segno della continuità e anche novità. Chi ha già collaborato con me, sa quanto tenga a mantenere gli impegni e soprattutto a calibrare i nostri passi intrecciando progetti e risorse”.

La riconfermata presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha aperto con queste parole, mercoledì pomeriggio, il primo consiglio dopo le elezioni del 29 settembre scorso. La presidente ha ricordato come, sul piano delle competenze, l’ente viva sempre in una sorta di limbo, ma la volontà è quella di guardare avanti nella speranza che la Provincia, che non ha mai perso il suo ruolo, riacquisti tuttavia la pienezza del suo rango istituzionale.

“Il 29 settembre l’adesione dei Sindaci e dei Consiglieri dei nostri 84 Comuni e l’esito delle consultazioni confermano che la Provincia non si è eclissata e che la dialettica tra le parti può essere un motore e non un freno per le sfide del futuro – ha continuato Alessandra Hofmann -. Conto sul Consiglio nella sua pienezza nell’impegno di scoprire la Provincia come punto di riferimento amministrativo e civile del nostro territorio e non solo un organismo che è in vita per adempiere solo ai suoi, anche se pur essenziali, compiti”.

Continuare a lavorare per aprire la Provincia ai cittadini, per colmare una distanza che è anzitutto conoscitiva, questo è l’imperativo: “Spesso dico che sono e voglio essere la Presidente di ciascun Comune; con questo voglio sottolineare un mio credo nutrito dall’esperienza di Sindaco di Monticello Brianza. Ciascun Comune ha le sue peculiarità, storie ed esigenze. Solo rapportandoci singolarmente con gli enti del territorio, con la capacità di visione sovraterritoriale, riusciremo a essere non soltanto un organismo che elargisce servizi, ma una realtà sulla quale si può contare e nella quale ci si può riconoscere”.

Alessandra Hofmann ha ricordato che nel 2025 si terrà il 30° anniversario dalle prime elezioni della Provincia di Lecco: “Un tempo ragionevole per valutazioni che vadano oltre la cronaca e raccontino la storia di un territorio che si è battuto per lungo tempo non per avere uno stemma, ma perché uno stemma ne sancisce l’indipendenza e l’identità. E’ per questo motivo che oggi lo consegno a ognuno di voi, affinché possa essere la guida e il faro delle nostre scelte e ricordi con quale serietà e responsabilità siamo chiamati percorrere questo cammino”.