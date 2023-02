Regionali. Candidati a confronto con i metalmeccanici della Uilm

UILM del Lario ha incontrato candidati delle forze politiche in corsa alle elezioni regionali

“Trasporti e sanità ma anche il tema del lavoro deve essere in cima all’agenda politica della futura Regione”

LECCO – A pochi giorni dall’appuntamento con il voto, la segreteria della Uilm Lario ha voluto organizzare un momento di approfondimento per i propri delegati, incontrando i candidati delle principali forze politiche in corsa per le imminenti elezioni regionali in Lombardia.

Hanno preso parte all’incontro per il centrosinistra Simona Piazza (Partito Democratico), per il centrodestra Flavio Nogara (Lega), per il terzo polo Riccardo Fasoli (Lista civica Letizia Moratti).

I candidati hanno spiegato le principali linee politiche delle coalizioni da loro rappresentate, per quella che sarà la futura amministrazione di Regione Lombardia, rispondendo alle domande poste dal sindacato:

“E’ importante per noi conoscere dalla voce dei candidati quelle che sono le idee e i programmi delle forze politiche – spiega Gabriella Trogu segretario di Uilm Lario – Regione Lombardia gioca un ruolo fondamentale nel panorama del nostro Paese alle prese con una serie di problemi ancora irrisolti, come i trasporti e la viabilità, per non parlare della sanità e delle liste di attesa. Oltre a questo, come sindacato abbiamo sollecitato essenziale ruolo di Regione nell’interlocuzione tra imprese e sindacati soprattutto dinanzi a situazioni di crisi aziendali”.

“Perciò – conclude il segretario della Uilm – è fondamentale che il tema del lavoro resti ai primi posti dell’agenda politica anche regionale. Su questo chiediamo un impegno specifico ai candidati che rappresenteranno il nostro territorio in Consiglio Regionale”.