Regionali. In trecento all’Orsa per la “chiusura” di Mauro Piazza

Ultimo appuntamento elettorale per il consigliere regionale uscente della Lega

Piazza: “Nessuna promessa, metto sul piatto i risultati ottenuti per il territorio in questi anni”

LECCO . Si è svolta ieri sera all’Orsa Maggiore la chiusura della campagna elettorale del Consigliere regionale della Lega Mauro Piazza, un momento conviviale a cui hanno partecipato oltre 300 persone tra amministratori dei Comuni della provincia di Lecco, imprenditori e sostenitori del Consigliere regionale.

L’evento, moderato da Umberto Locatelli, è stata l’occasione per raccogliere la comunità politica che da sempre segue il consigliere e che sostiene la sua candidatura nelle file della Lega.

La serata, come per il resto della campagna elettorale, ha avuto un approfondimento tematico, in questo caso sotto la guida del Medico nutrizionista Marco Missaglia si è parlato di Sport e benessere: un focus in cui il noto esperto ha ricordato l’importanza di una vita sana, senza rinunciare a piaceri della tavola, difendendo il Made in Italy e la nostra dieta mediterranea.

Per il mondo dello sport hanno portato le loro testimonianze Christian Colombo allenatore di bob, Kwadzo Klokpah detto Kogio, canoista paralimpico azzurro e Claudio Pellizari, papà del campione di sci Federico.

Un focus particolare è stato dedicato alle Olimpiadi, da parte del Sottosegretario Antonio Rossi proprio in un luogo evocativo, Pradello, che sarà interessato da una delle opere più attese e che verrà realizzata grazie alle Olimpiadi: la ciclopista Lecco Abbadia Lariana.

Parole di sostegno a Mauro Piazza sono state rivolte dalla collega candidata per la lista Lega Salvini per Fontana e capogruppo in Consiglio comunale a Lecco Cinzia Bettega, mentre l’appello finale al voto utile è stato fatto dalla Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann.

“Trentacinque giorni senza sosta con oltre 150 eventi e incontri in questa campagna elettorale. Sono particolarmente grato ai vecchi e nuovi amici che ho incrociato in questo percorso fatto di luoghi, bellezze, talenti – dichiara Piazza – Ho potuto toccare quanto ingegno vi sia nelle nostre aziende, ho visto quanto ripaghi la gratuità di chi fa il bene e si impegna per gli altri: è stato un percorso umano, ancora prima che politico, arricchente. A differenza degli altri candidati non faccio promesse, metto sul piatto dei cittadini della Provincia di Lecco gli impegni e i risultati che ho portato e raccolto per il nostro territorio in questi anni. Ora, nelle giornate di domenica e lunedì toccherà agli elettori esprimersi per riconfermarmi quale loro rappresentante in Consiglio regionale”.