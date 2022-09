Raffaella Lamberti e Carolina Crippa per la Camera, Luigi Panzeri per il Senato

Basta guerra e stop all’invio di armi in Ucraina tra i punti principali del programma elettorale

LECCO – Fine settimana in piazza per gli attivisti della coalizione guidata da Luigi De Magistris Unione Popolare che, dopo una faticosa raccolta firme, si presenterà alle elezioni del prossimo 25 settembre. Si sono presentati alla cittadinanza i tre candidati lecchesi: Raffaella Lamberti e Carolina Crippa per la Camera, Luigi Panzeri per il Senato e c’è stata anche la presenza di Mario Bruno Belsito, professore, candidato come capolista al Senato nei collegi di Como, Monza, Lecco, Sondrio, Varese.

Si sono distribuiti numerosi volantini contenenti i punti principali del programma: “Basta guerra e stop all’invio di armi in Ucraina, superamento della Nato, riduzione delle spese militari, basta carovita con blocco degli aumenti delle bollette e beni di prima necessità, basta precarietà con abolizione di tutte le leggi che hanno precarizzato e indebolito il lavoro, una vera politica ecologica con drastica riduzione delle emissioni climalteranti”.

Questi e molti altri punti programmatici possono essere approfonditi sul sito www.unionepopolare.org.