Malgrate. Sicurezza in lungolago, la risposta del candidato sindaco Maggi (Malgrate per Tutti)

MALGRATE – Riceviamo e pubblichiamo:

In un suo recente intervento sulla stampa l’albergatore Fabio Dadati ha posto ai candidati sindaci del Comune di Malgrate alcuni quesiti relativamente alla sicurezza della zona del lungolago. Ringraziando il signor Dadati per l’importanza del tema, ecco alcune risposte a quanto sollevato:

• Dissuasori: è opportuno ricordare che il nostro lungolago, voluto e realizzato dal compianto Sindaco Codega e terminato dal Sindaco Polano (entrambi espressione di Malgrate per Tutti), ha la peculiarità di avere tratti di marciapiede a raso e, in corrispondenza sull’altro lato, un marciapiede rialzato. Trattandosi di strada a traffico intenso e percorsa dai bus di linea, si dovrebbe abbassare il limite di velocità a 30 km/h e prevedere dissuasori lunghi quanto il bus o i cosiddetti cuscini berlinesi: l’Amministrazione comunale sta valutando in tale senso.

• Autovelox: l’Amministrazione sta valutandone la sperimentazione ricordando, però, che l’autovelox si può mettere in presenza della pattuglia con minimo due argenti. Considerato lo scarso numero di operatori della Polizia Locale per il Comune di Malgrate, ed essendo molteplici le situazioni in cui è richiesto il loro impiego, potrà essere una risposta limitata.

• Semafori: i semafori posizionati sul lungolago e in via Gaggio per rallentare hanno prodotto buoni risultati e contribuiscono alla sicurezza. Nelle prossime settimane saranno oggetto d’intervento per l’esatta taratura dei 50 km/h; i semafori che sanzionano non possono, invece, essere posizionati sul territorio malgratese in quanto non vi sono i requisiti previsti per legge.

• Sicurezza pedoni: gli attraversamenti stradali più delicati sul lungolago, ma anche su via Roma e su via Gaggio, in questo mandato sono stati messi in sicurezza con avvisatori luminosi e luci potenziate. Un’opera a lungo attesa dai cittadini e dai commercianti che, però, deve essere accompagnata dall’attenzione dei pedoni stessi: troppe volte, soprattutto sul lungolago, assistiamo ad attraversamenti improvvisi che sono rischiosi per sé e per gli altri.

• Rotonda ponte Kennedy: l’Amministrazione comunale di Malgrate ha, da tempo, posto il problema della pericolosità dell’immissione nella suddetta rotonda provenendo da Malgrate. Il tema è all’attenzione della Provincia di Lecco, del Comune di Lecco e di ANAS, enti con i quali il Comune di Malgrate sta attivamente lavorando per trovare la migliore soluzione che garantisca sia la fluidità di traffico in un punto strategico sia la sicurezza di chi lo attraversa.

Come Malgrate per Tutti abbiamo l’intenzione di proseguire quanto intrapreso dall’attuale Amministrazione comunale con senso di serietà, responsabilità e pragmaticità mettendo al primo posto la sicurezza delle persone che a Malgrate vivono, lavorano o la visitano.

Aldo Maggi, Candidato Sindaco di Malgrate Lista “Malgrate per Tutti