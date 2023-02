Casa Comune per Mandello incontra cittadini e sostenitori

Teatro del confronto la sala civica di Molina, giovedì 2 marzo

“Presenteremo idee e proposte da attuare in paese i prossimi anni. Soprattutto intendiamo porci in una dimensione di ascolto verso la popolazione”

MANDELLO – “In questo tempo di disaffezione diffusa e comprensibile delle persone ai temi politici, siamo ancor più persuasi che la passione politica che ci anima debba accompagnarsi a momenti di riflessione collettiva, per ridare slancio ai valori in cui crediamo e per rafforzare l’efficacia delle nostre iniziative sul territorio. Riteniamo quindi che sia tempo di tornare a comunicare, in un momento pubblico ed in presenza, quanto abbiamo cercato di fare in questi anni difficili di opposizione e di pensare insieme a come migliorare e intensificare il nostro ruolo nella comunità mandellese”. Comunicare, condividere e attivarsi: questi i propositi di Casa Comune per Mandello, gruppo politico di minoranza che giovedì 2 marzo incontrerà sostenitori e cittadini interessati a conoscere prossime iniziative e proposte del centro-sinistra mandellese.

Si prospetta un nuovo percorso di azione politica, cominciato con la presentazione del nuovo coordinatore politico Riccardo Mariani, ex sindaco di Mandello, che sarà moderatore della serata organizzata in sala civica a Molina, intorno alle ore 20.30.

“Vorremmo portare all’attenzione di coloro che incontreremo alcune idee e diverse piste di lavoro nel paese per i prossimi anni, al fine di costruire una strategia politica che ci consenta di ripresentarci fortemente competitivi per la prossima sfida elettorale. Ma soprattutto desideriamo porci in una dimensione di ascolto: saranno preziose le considerazioni, le osservazioni, le critiche, le proposte che i mandellesi vorranno segnalarci”, comunica Casa Comune.