Mandello. Annullato il flash mob ai giardini di Casa Comune

L’allerta meteo odierna costringe a rimandare l’evento

Presto diffusa dal gruppo una nuova data

MANDELLO – A causa dell’allerta per forti temporali diramata per la giornata odierna, Casa Comune per Mandello si vede costretta ad annullare il flash mob ai giardini di Mandello previsto alle ore 18.

L’evento era stato organizzato per fare il punto della situazione e tenere alta l’attenzione sulla riqualificazione dello spazio a lago

Dal gruppo politico e consiliare di minoranza fanno sapere che, non appena possibile, sarà decisa una nuova data.