Container al Cas, Airuno al centro chiede lumi sull’arrivo di nuovi migranti

L’interrogazione verrà discussa lunedì 2 ottobre in Consiglio comunale

Da alcuni giorni sono stati posizionati dei container nel cortile dell’ex caserma della Finanza, dove è presente il Cas, centro accoglienza straordinaria

AIRUNO – Tre container, posizionati nel cortile dell’ex caserma della Guardia di Finanza, per ospitare nuovi migranti in aggiunta a quelli, circa un centinaio, già presenti nello stabile di proprietà demaniale.

Verte su questa questione l’interrogazione depositata nei giorni scorsi dal gruppo consiliare Airuno Aizurro al centro. I consiglieri, capitanati da Bruno Ferrario, hanno ricevuto infatti diverse segnalazioni informali in merito all’installazione dei moduli abitativi all’interno del Cas, centro accoglienza straordinaria che si affaccia sulla provinciale 72. Un posizionamento avvenuto in sordina, senza alcuna comunicazione ufficiale, di cui il gruppo di opposizione chiede conto ora con il documento protocollato in Municipio.

L’interrogazione verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale in agenda lunedì 2 ottobre. Il sindaco Alessandro Milani ha già anticipato che in quella sede fornirà, numeri alla mano, tutte le spiegazioni del caso, aggiornando quindi sul numero di ospiti presenti al Cas airunese. Tra le richieste del gruppo fuoriuscito dalla maggioranza, anche quello di sapere come intenda procedere l’amministrazione comunale per garantire “che venga rispettata la proporzionalità in vigore tra richiedenti asilo e popolazione comunale”.

Una questione, quella dell’arrivo di nuovi migranti, che è stata al centro anche dell’incontro avvenuto martedì in Comune a Merate tra i sindaci dell’Ambito e il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio. Proprio quest’ultimo ha invitato i primi cittadini del Meratese e Casatese a trovare nuovi spazi da destinare alla prima accoglienza dati i numeri, in forte crescita, di arrivo di richiedenti asilo sul territorio nazionale.