Fontana in visita anche a Merate e alla Technoprobe di Cernusco

In città il Presidente ha visitato i cantieri di via Verdi e della caserma dei Vigili del Fuoco

Poi tappa alla Technoprobe di Cernusco

CERNUSCO LOMBARDONE – Visita anche a Merate e all’azienda Technoprobe per il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, impegnato nella giornata di oggi, sabato in un tour istituzionale nella provincia di Lecco.

Il giro nel lecchese è cominciato dal capoluogo questa mattina con una visita al mercato cittadino (leggi qui). Nel primo pomeriggio il Governatore, candidato per il bis alle prossime Regionali, si è recato poi a Merate dove, insieme al sindaco Massimo Panzeri e alla presidente della Provincia Alessandra Hofmann, ha visitato il cantiere di via Verdi (rotatorie) e quello della futura caserma dei Vigili del Fuoco in via Degli Alpini, opere entrambe finanziate da Regione Lombardia.

Quindi il Presidente Fontana si è diretto all’azienda di Cernusco Lombardone dove ha incontrato Roberto e Cristiano Crippa, rispettivamente General Manager e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Technoprobe e ha voluto visitare anche alcuni spazi produttivi aziendali, tra cui l’edificio che nel corso del 2021 fu convertito dall’azienda in hub per la vaccinazione di massa anti Covid-19 in collaborazione con ASST Lecco e ATS Brianza.

“È stato molto bello poter visitare oggi un’eccellenza di livello mondiale come Technoprobe – ha dichiarato il Presidente Fontana – aziende come questa sono veri punti di forza della nostra regione. La dedizione al lavoro unita alla capacità creativa la rendono leader mondiale nel settore dei semiconduttori”.

Nel corso della visita il Presidente Fontana ha salutato anche i partecipanti al workshop sull’intelligenza artificiale “APPLY AI” organizzato da Technoprobe in collaborazione con il Politecnico di Milano. Insieme a lui erano presenti il sindaco di Cernusco Gennaro Toto, il sindaco di Merate Massimo Augusto Panzeri e il consigliere regionale Mauro Piazza.