Merate, la Giunta ha nominato le cinque commissioni consiliari

La Giunta ha deliberato in merito settimana scorsa

Sono cinque le commissioni consiliari previste dallo Statuto della città di Merate

MERATE – La Giunta capitanata da Mattia Salvioni ha nominato, settimana scorsa, le commissioni consiliari permanenti, organi con funzioni propositive, istruttorie, preparatorie e di controllo rispetto agli atti di competenza del Consiglio comunale. Lo statuto comunale di Merate prevede attualmente cinque commissioni, ovvero Ambiente e Territorio; Cultura e Pubblica Istruzione; Sport e Tempo Libero; Servizi alla Persona; Bilancio e Programmazione Economica e Controllo di Gestione.

Sempre da regolamento la nomina dei componenti è fatta, all’inizio del mandato quinquennale, dalla Giunta Comunale su indicazione dei gruppi consiliari. Non solo, è previsto che ogni Commissione sia composta da sei consiglieri, di cui quattro in rappresentanza della maggioranza e due delle minoranze con criterio proporzionale.

Della commissione Ambiente e territorio fanno parte Chiara Consonni , Alessandro Crippa , Lorenzo Ravasi e Franco Tortorella ( maggioranza) e gli ex sindaci Massimo Augusto Panzeri e Dario Perego mentre nella commissione cultura e pubblica istruzione sono stati nominati Chiara Consonni, Alessandro Crippa, Michele Magrin e Franco Paolo Tortorella (maggioranza), Paola Panzeri per Prospettive per Merate e l’ex assessore Franca Maggioni per Noi Merate.

Di sport e tempo libero si occuperanno Alessandro Crippa, Michele Magrin, Lorenzo Ravasi e Franco Tortorella per la maggioranza mentre, per le minoranze sono stati indicati l’ex assessore alla partita Alfredo Casaletto e l’ex sindaco Dario Perego.

Servizi alla persona saranno di competenza di Chiara Consonni, Michele Magrin, Franco Tortorella e Lorenzo Ravasi (maggioranza) insieme a Paola Panzeri e Franca Maggioni per le minoranze.

Infine, nella commissione bilancio, programmazione economica e controllo di gestione sono stati nominati Chiara Consonni, Michele Magrin, Lorenzo Ravasi ed Ernesto Sellitto per la maggioranza e Alfredo Casaletto e Dario Perego per le due minoranze.