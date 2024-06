Oggiono. Narciso vince per 8 voti, Negri pensa al riconteggio

Il sindaco uscente vince sul filo di lana per una manciata di preferenze

La lista sostenuta dai partiti di centrodestra sta valutando la possibilità di chiedere il riconteggio dei voti

OGGIONO – 2.320 voti per Chiara Narciso, 2.312 voti per Alessandro Negri. La sindaca uscente della lista civica Insieme per Oggiono riconfermata per soli 8 voti, una inezia se si pensa che i voti validi sono stati 4.632, 63 le schede nulle, 47 le schede bianche e 0 le schede contestate.

Per avere la certezza del Narciso bis, però, bisognerà probabilmente attendere ancora un po’ perché la compagine di Alessandro Negri, sostenuta dai partiti di centrodestra, sta valutando la possibilità di chiedere un riconteggio delle schede, ci sono quindi 30 giorni di tempo per fare ricorso.