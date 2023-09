Possibili dimissioni di Antonio Pattarini dal Consiglio Comunale di Lecco

Se Fusi e Tagliaferri hanno solo salutato il PD confluendo nel Gruppo Misto, Pattarini pare sia intenzionato a salutare il Consiglio Comunale

LECCO – Al momento resta un’indiscrezione di Palazzo Bovara, ma le voci di questi ultimi giorni danno per imminenti le dimissioni del consigliere comunale di Lecco Antonio Pattarini (PD).

Pattarini non sarebbe intenzionato ad aggiungersi al Gruppo Misto composto dagli ex PD Giovanni Tagliaferri e Clara Fusi, chiamandosi definitivamente fuori dall’impegno amministrativo assunto, lasciando definitivamente il Consiglio Comunale.

Dopo aver ricoperto il ruolo di consigliere comunale nei primi cinque anni dell’Amministrazione Brivio (2010 – 2015), si è poi ricandidato alle successive elezioni non ottenendo un posto in Consiglio, al quale tuttavia accede subentrando al dimissionario Vittorio Campione.

Alle ultime elezioni comunali del 2020, Antonio Pattarini si ripresenta tra le fila del PD a sostegno di Mauro Gattinoni, poi eletto sindaco, restando tuttavia ancora fuori dal gruppo degli eletti. Riesce tuttavia ad entrare in Consiglio nel novembre del 2021 subentrando alla dimissionaria Francesca Bonacina.

Pattarini ha assunto il ruolo di capogruppo del PD all’interno del consiglio comunale fino all’ottobre del 2022, quando l’incarico è stato affidato al giovane Pietro Regazzoni.

Dalle indiscrezioni, ora sarebbe lo stesso Pattarini in procinto di dimettersi, con Luigi Comi che gli subentrerrebbe e, in caso di rinuncia, tornerebbe in Consiglio l’ex assessore ai Servizi Sociali di Lecco e prima ancora ex sindaco di Mandello del Lario Riccardo Mariani.

Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi vere, senza alcun colpo di scena dell’ “ultima ora” sarebbe l’ennesimo “addio” tra le fila del Partito Democratico a testimonianza di un certo malcontento, che dovrà essere affrontato dai vertici provinciali di partito.