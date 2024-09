Valmadrera: approvato il Bilancio Consolidato dell’anno 2023

Il sindaco Colombo: “l’Amministrazione Comunale di Valmadrera dimostra di avere un bilancio sano”

VALMADRERA – La Giunta comunale di Valmadrera ha approvato lo Schema di Bilancio Consolidato dell’anno 2023. Il Bilancio Consolidato rappresenta la situazione finanziaria, patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi Enti strumentali e le sue Società controllate e partecipate. L’approvazione è avvenuta durante la seduta di lunedì 2 settembre.

Si tratta di un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del cosiddetto “Gruppo Amministrazione Pubblica”, il quale, per il Comune di Valmadrera, comprende: Comune di Valmadrera, Società Lario Reti Holding S.p.A. (metodo di consolidamento proporzionale), Società Silea S.p.A. (metodo di consolidamento proporzionale), Società Seruso S.p.A. (per il tramite del Bilancio Consolidato di Silea S.p.A.), come individuato nella Deliberazione n. 68 del 7.7.2024.

Dai documenti del Bilancio Consolidato, tra cui il Conto Economico Consolidato, lo Stato Patrimoniale Consolidato (attivo e passivo) e la Relazione sulla gestione, comprensiva della Nota Integrativa con i relativi allegati, emergono un risultato di esercizio positivo, dopo le imposte, di 501.929,71 euro e un patrimonio netto di 59.930.108,96 di euro.

Il sindaco Colombo dichiara: “Ancora una volta l’Amministrazione Comunale di Valmadrera dimostra di avere un bilancio sano, con possibili notevoli di investimenti e di non toccare le tasse, soprattutto per i ceti meno agiati”.