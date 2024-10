Al via l’aggiornamento del Pgt di Barzio: i cittadini possono partecipare

Il nuovo procedimento prevede la redazione del Documento di Piano, la variante del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, insieme alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e allo studio di incidenza ambientale (VIC).

Dal 16 ottobre al 1 dicembre 2024, i cittadini avranno la possibilità di presentare suggerimenti e proposte per la stesura della variante generale, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale al seguente link: https://www.comune.barzio.lc.it/c097007/po/mostra_news.php?id=239&area=H.

“La variante del Pgt avrà un impatto significativo sulle strategie future del nostro paese,” ha dichiarato l’amministrazione del sindaco Andrea Ferrari. “Per questo motivo, abbiamo deciso di estendere a 45 giorni, anziché i consueti 30, il termine per la presentazione delle osservazioni, in modo da garantire a tutti i cittadini il tempo necessario per valutare e inviare le proprie proposte. Tuttavia, oltre tale scadenza, non sarà più possibile presentare istanze.”