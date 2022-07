Sabato 9 Luglio ha avuto luogo una giornata di sport con l’obiettivo di rafforzare le relazioni ed il senso di appartenenza

Una giornata di tornei ha visto impegnato il team della Livio Impianti

M.P. – Sabato 9 Luglio i collaboratori sono stati coinvolti in tornei di calcetto, beach volley e bocce presso la struttura sportiva di Cesana Brianza.

Una giornata ricca di divertimento per stare insieme in modo diverso, rafforzare le relazioni fra tutti i collaboratori e sentirsi parte integrante del team Livio Impianti.

“La giornata è stata intitolata Livio Games e non mancheranno altre edizioni.” dicono i capitani della squadra “Speravamo in una buona riuscita dell’evento e l’esito finale ha dimostrato anche un risultato migliore delle aspettative. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e creduto in questa giornata, a chi non ha potuto partecipare per altri impegni vogliamo dire che ci saranno altre occasioni per stare insieme”.

“Abbiamo diversi progetti in corso di sviluppo, fra i quali un Academy per formare i collaboratori. Siamo in crescita e alla ricerca di persone che vogliono unirsi al gruppo, persone con voglia di mettersi in gioco, di imparare e crescere “

Il prossimo anno il team Livio Impianti, festeggerà un anniversario importante, saranno 50 anni di una realtà che ha iniziato con un paio di collaboratori ed ora il gruppo ne conta quasi una settantina. Collaboratori che ogni giorno portano avanti con orgoglio le nuove sfide che gli vengono presentate.

Vogliamo, dicono i capitani della squadra, ricordare questa citazione:

Le grandi cose nel business non vengono mai da una sola persona, ma da un team di persone.

(Steve Jobs)

Al prossimo anno!

