Open Day Collegio Volta Lecco: Scopri Percorsi e Novità!

Un’opportunità unica per esplorare l’offerta formativa del Collegio Volta, che propone un percorso educativo completo in un ambiente scolastico orientato all’internazionalizzazione

In occasione degli Open Day, il Collegio Volta di Lecco invita le famiglie a scoprire la sua proposta formativa per l’anno scolastico 2025-26. Un’opportunità unica per conoscere da vicino il Volta e approfondire la sua offerta educativa, che segue i giovani studenti e studentesse in ogni fase del loro percorso scolastico, dai servizi per l’infanzia al liceo.

Le date degli Open Day del Collegio Volta

Servizi per l’Infanzia

16 Novembre dalle ore 10.00 alle 12.30

Scuola Primaria

9 Novembre dalle ore 10.00 alle 13.00

Secondaria di 1° Grado

26 Ottobre dalle ore 10.00 alle 17.00

Liceo Scientifico

16 Novembre dalle ore 10.00 alle 17.00

Open Evening Servizi per l’Infanzia

13 novembre, dalle 18:30 alle 20:30

Open Evening Scuola Primaria

4 novembre, dalle 18:30 alle 20:30 – Indirizzo Espressivo Internazionale

4 novembre, dalle 20:30 alle 22:30 – Percorso Bilingue-Cambridge Primary

Le novità del Liceo Scientifico: dal nuovo modo di insegnare il Latino all’opportunità delle Lezioni Aperte

Il Liceo Scientifico del Collegio Volta si rinnova con un approccio innovativo, volto a stimolare la curiosità degli studenti e favorire il loro collegamento con il mondo esterno e con il futuro professionale. Viene introdotta una metodologia didattica aggiornata, che non solo rinnova l’insegnamento del latino come elemento di forza di un approccio didattico moderno, ma punta anche a potenziare le attività legate all’internazionalizzazione.

Inoltre, per avvicinare i futuri studenti al mondo delle superiori, il Collegio Volta apre le porte del suo Liceo Scientifico con l’iniziativa “Lezioni Aperte”. Questo format permette agli studenti di terza media di partecipare a una mattinata di lezioni liceali, offrendo loro l’opportunità di vivere in prima persona le metodologie didattiche e l’atmosfera del liceo, così da fare una scelta più consapevole per il proprio futuro scolastico.

Sarà possibile partecipare alle Lezioni Aperte su prenotazione dal 7 novembre 2024 al 30 gennaio 2025. Scopri tutte le informazioni sulla pagina dedicata: “Lezioni Aperte”

“Desidera… e impegnati”, il motto scelto dal nuovo Rettore

“Desidera… e impegnati” è il motto scelto da don Valerio, nuovo Rettore del Volta, per accompagnare gli Open Day di quest’anno e che racchiude l’essenza della proposta educativa del Collegio.

Questo principio invita studenti e famiglie a non limitarsi a sognare, ma a perseguire i propri obiettivi con passione e dedizione. Il Collegio si impegna a creare un ambiente che stimoli la curiosità intellettuale e promuova la crescita personale e spirituale, incoraggiando gli studenti a superare le proprie aspettative e a esplorare nuove possibilità. In questo contesto, il percorso educativo diventa non solo un viaggio accademico, ma anche una profonda esperienza di sviluppo cristiano della persona.

Il Collegio Volta si distingue per il suo approccio all’educazione, che pone al centro valori fondamentali come la responsabilità, la solidarietà e l’apertura al mondo. Gli studenti sono incoraggiati a diventare cittadini globali consapevoli, capaci di affrontare le sfide del futuro con competenza ed empatia. Attraverso programmi didattici innovativi e attività extracurriculari, il Collegio promuove una formazione integrata che va oltre il semplice apprendimento scolastico, preparando i giovani a essere leader responsabili e contribuenti attivi nella loro comunità e oltre.

Per ulteriori informazioni, visita il sito web https://www.collegiovolta.it/ o contatta il Collegio Volta agli indirizzi: +39 0341 363096 | segreteria@collegiovolta.it