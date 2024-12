Prevenzione è Salute: la collaborazione tra Gruppo Tecnolario e InSalus per il welfare sanitario aziendale

Gruppo Tecnolario e InSalus hanno avviato una partnership per promuovere la prevenzione e il benessere nelle aziende, offrendo soluzioni mirate a migliorare la salute dei lavoratori e ad integrare la prevenzione nei piani di welfare aziendale.

Una collaborazione per la salute

Il Gruppo Tecnolario, formato da TecnoLario Srl, Theseus Srl e Ing. Maggi Studio di Ingegneria, opera nei settori della sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro, sorveglianza sanitaria e igiene industriale. InSalus, centro medico polispecialistico, è specializzato in prevenzione e cure specialistiche. Questa collaborazione nasce dall’idea di estendere l’approccio preventivo oltre il contesto lavorativo, per includere anche la vita quotidiana.

“La prevenzione è il filo conduttore del nostro lavoro”, spiega Alessio Maggi, titolare del Gruppo Tecnolario. “Insieme a InSalus, possiamo offrire servizi integrati che rispondano sia alle necessità operative delle aziende sia al benessere complessivo dei lavoratori”. Diana Gilardoni, titolare di InSalus, aggiunge: “Collaborare con il Gruppo Tecnolario ci permette di portare programmi di prevenzione nelle aziende, integrandoli in un approccio più ampio alla salute”.

Il valore della prevenzione nelle aziende

La prevenzione, intesa non solo come salute fisica ma come un approccio integrato al benessere, riveste un ruolo chiave nel contesto aziendale. Anticipare i problemi contribuisce a migliorare la qualità della vita dei dipendenti e a ridurre i rischi legati a malattie e infortuni. Integrare programmi di prevenzione nei piani di welfare aziendale rappresenta una strategia che favorisce un ambiente di lavoro più sicuro e produttivo.

La prevenzione svolge una duplice funzione, proteggendo sia le persone sia i processi produttivi. Le soluzioni tecnologiche e sanitarie adottate contribuiscono a ridurre i rischi operativi, mentre la collaborazione con InSalus permette di estendere questa protezione oltre il contesto lavorativo.

Progetti concreti per la salute

La partnership si sviluppa su due linee d’azione principali:

Pacchetti di welfare sanitario, che includono check-up mirati e programmi di prevenzione personalizzati per le aziende. Convenzioni sanitarie, progettate per consentire a clienti e dipendenti di accedere a cure specialistiche a condizioni agevolate.

Questi servizi non si limitano a soddisfare bisogni immediati ma puntano a creare una cultura della prevenzione che duri nel tempo. Attraverso visite mediche, analisi diagnostiche e programmi educativi, viene offerto un supporto che aiuta le persone a prendersi cura di sé e a prevenire problemi più complessi.

Welfare aziendale come strumento strategico

Il welfare aziendale rappresenta un elemento fondamentale per migliorare il rapporto tra aziende e dipendenti. Offrire servizi sanitari ai lavoratori contribuisce a farli sentire valorizzati e ad aumentare la qualità dell’ambiente di lavoro. Investire nella salute dei dipendenti è una strategia che genera benefici concreti, come la riduzione dell’assenteismo e un incremento dell’efficienza produttiva.

Obiettivi futuri

La collaborazione punta a promuovere una cultura della prevenzione, valorizzando l’importanza della salute tanto nelle aziende quanto nella società. La prevenzione viene vista non solo come un vantaggio immediato, ma anche come un investimento per costruire un futuro più sostenibile. L’impegno si concentra sull’offerta di strumenti e soluzioni che integrino tecnologia, sicurezza e benessere.

Un invito alle aziende

Il messaggio alle imprese è chiaro: investire nella prevenzione è fondamentale per creare un ambiente di lavoro più sano e competitivo. Garantire la salute dei lavoratori oggi consente di affrontare con maggiore solidità le sfide future.

Con questa collaborazione, Gruppo Tecnolario e InSalus offrono alle aziende strumenti concreti per integrare la prevenzione nei loro piani strategici, promuovendo un approccio alla salute centrato sul benessere e sulla sostenibilità.

In Salus – Centro Medico Polispecialistico

Lecco – Corso Carlo Alberto 17/A

Tel. 0341.367512

Tecnolario S.r.l.

Lecco – Viale Rimembranze, 13

Tel. 0341.494210

welfare@technolario.com

Theseus Srl

Lecco – Corso Emanuele Filiberto, 16, 4° piano

Tel. 0341.423026

welfare@tecnotheseus.com