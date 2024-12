Un’idea regalo unica: il nuovo “Mavà – T’hee faa el Gin”

Disponibile “Da Manfre” a Lecco e al Bar Vitali ad Acquate

Sei alla ricerca di un regalo di Natale che sappia sorprendere e raccontare una storia autentica? Il nuovo “Mavà – T’hee faa el Gin” è la scelta perfetta. Un gin che racchiude passione, tradizione e territorio, arricchito da un tocco agrumato irresistibile.

Dietro questo gioiello artigianale si cela il lavoro e l’amore per il gusto di Roberto Manfreda, conosciuto come “Manfre”, e dei fratelli Romeo ed Ettore Vassena. Manfre è il volto del chiosco “Da Manfre” a Lecco, mentre i fratelli Vassena sono i titolari del Bar Vitali ad Acquate. Uniti da un legame profondo con il loro territorio e da un desiderio comune di creare qualcosa di unico, hanno riportato in vita il progetto “Mavà” dopo una pausa forzata.

Il risultato del nuovo ‘Mavà’ è un distillato che sorprende al primo sorso: un mix di mandarino, limone, pompelmo, ginepro, pepe garofanato e bergamotto che regala un’esplosione di sapori e profumi. Persino il colore, leggermente dorato, richiama gli agrumi e dona al gin un fascino speciale. “È davvero un gin che non ti aspetti!” commentano entusiasti i suoi creatori.

Disponibile esclusivamente presso il chiosco “Da Manfre” e il Bar Vitali, il nuovo “Mavà – T’hee faa el Gin” non è solo una scelta di qualità per gli amanti del buon bere, ma anche un regalo natalizio perfetto. Con la sua storia, il suo carattere e il suo gusto unico, porterà un tocco di calore e originalità sotto l’albero.

Quest’anno, sorprendi i tuoi amici con un dono che parla di tradizione, territorio e passione. Regala il nuovo “Mavà – T’hee faa el Gin” e brinda insieme a loro a un Natale ricco di sapore e autenticità!