Perché dovresti cercare subito il tuo nome su Google

In molte situazioni, potresti scoprire che cercare il tuo nome su Google, o quello della tua azienda, è una pratica rivelatrice ed eloquente. Un esempio può spiegare meglio l’importanza di questa azione magari considerata banale.

Immagina un giorno tranquillo al lavoro quando ricevi una chiamata da un ex collega. Questa persona è nota per ricordarsi di te solo quando ha un problema. Ebbene, dopo i convenevoli di rito, ti chiede gentilmente di dare un’occhiata al sito web di un noto marchio di abbigliamento per sapere che ne pensi. Tuttavia, durante la conversazione, ti rendi conto che non state guardando la stessa pagina. Incredibilmente, il primo risultato di ricerca su Google mostrava un sito web che si fingeva del marchio, ma che in realtà vendeva prodotti contraffatti!

Questo solleva una domanda: come è possibile che in una grande azienda di moda nessuno si sia accorto di questa violazione così grave?

La risposta è sorprendentemente semplice: nessuno aveva mai cercato il nome del noto marchio tramite una ricerca su Google.

Online sei ciò che dicono di te

È fondamentale sapere cosa viene detto di te su Internet, sia che si tratti di informazioni positive o negative.

La ricerca su Google può aiutarti a identificare eventuali contenuti dannosi o diffamatori che potrebbero essere presenti online.

Se usi spesso i social media o possiedi un sito web, è essenziale assicurarti che i risultati visualizzati quando le persone cercano il tuo nome siano accurati e aggiornati.

La ricerca su Google può essere funzionale nel rilevare potenziali inesattezze, omissioni o lacune informative.

Inoltre, sempre più aziende oggi utilizzano la ricerca su Google per cercare e valutare i candidati. Eseguendo una ricerca su te stesso puoi scoprire quali informazioni sono disponibili quando gli altri inseriscono il tuo nome nella barra di ricerca.

In casi molto gravi, potresti essere vittima di violazioni della privacy, come la pubblicazione non autorizzata di atti pubblici e documenti privati o la diffusione incauta di contenuti falsi e diffamatori. In entrambi i casi, la legge è dalla tua parte, e puoi chiederne l’immediata rimozione.

Come trovare se stessi (su un motore di ricerca)

Quando cerchi te stesso/a su un motore di ricerca, tieni presenti alcune linee guida:

Utilizza il tuo nome completo. Se hai un nome comune, potresti considerare l’uso anche del tuo nome utente o del tuo titolo professionale.

Utilizza parole chiave specifiche che riflettono le tue attività personali e professionali.

Non dimenticarti di esaminare anche la sezione “Immagini” di Google per verificare la qualità delle immagini associate a te!

Se hai un’attività o un’azienda

Se gestisci un’attività o un’azienda è naturale voler sapere come i tuoi clienti utilizzano Internet, dove vanno online e di cosa parlano.

Ogni imprenditore vuole avere queste risposte quando si tratta di decidere come investire in visibilità online.

Se lo chiedi a noi, possiamo dirti che la stragrande maggioranza delle persone, quando ha bisogno di qualcosa, usa Google per cercarlo.

Pertanto, è sempre un investimento valido far sì che il risultato giusto emerga quando le persone cercano il tuo marchio su Google.

A cosa dedicare attenzione quando cerchi il nome della tua azienda

Quando cerchi il nome della tua azienda online, per esempio tramite una ricerca su Google, ci sono alcune questioni cruciali a cui prestare attenzione. Tra queste:



Recensioni negative. I clienti potrebbero aver lasciato recensioni negative sulla tua azienda che potrebbero danneggiare la tua reputazione.

Contenuti fraudolenti. Qualcuno potrebbe aver creato per scopi illeciti un sito web o un profilo social che potrebbero sembrare associati alla tua azienda.

Concorrenza sleale. La concorrenza potrebbe cercare di screditare la tua azienda online.

3 suggerimenti per gestire la tua immagine online:

Monitora regolarmente i risultati di ricerca su Google : assicurati che le informazioni che vengono visualizzate quando le persone cercano il tuo nome siano accurate e aggiornate. Rispondi alle recensioni: se ne trovi di negative, rispondi sempre con calma e professionalità. Rimuovi o richiedi la rimozione dei contenuti dannosi: se trovi contenuti dannosi su di te, contatta immediatamente il proprietario del sito web e chiedi l’eliminazione permanente.

Cosa aspetti ancora? Prendi il controllo della tua presenza online!

Cercare se stessi tramite la ricerca su Google è un passo semplice ma importante per prendere coscienza e, di conseguenza, il controllo della propria presenza online.

Non sottovalutare o trascurare questa operazione, perché il tuo nome online è una parte importante della tua identità digitale.

