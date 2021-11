Scacchi il gioco senza età. Consigli sulle Aperture

RUBRICA – Come si svolge una partita a scacchi? Normalmente una partita a scacchi è composta di tre fasi specifiche: l’apertura che va dalla prima mossa (che da regolamento tocca sempre al bianco) alla decima/quindicesima circa; il mediogioco che va dalla quindicesima alla trentesima circa e il finale che va dalla trentesima alla fine della partita.

Ovviamente queste fasi sono collegate tra di loro, anche se la partita può risolversi prima in ciascuna fase, sia per lo scacco matto, sia per l’abbandono di uno dei due contendenti o qualche volta può anche finire in pareggio secondo le regole che disciplinano il gioco degli scacchi.

Ricordo a riguardo il minicorso proposto nel mio articolo numero tre.

La teoria delle Aperture ha avuto notevoli sviluppi nel corso della storia e si possono consultare a riguardo notevoli libri tematici oppure visitare alcuni siti internet che offrono diverse possibilità di apprendimento. La mia intenzione però è quella di offrirvi una piccola introduzione riguardo a questa tematica, senza scendere troppo nei particolari, ma specificando l’idea iniziale e le citazioni storiche delle diciture.

Difesa Siciliana 1) e4 c5

La dicitura ebbe la sua ufficialità nei primi anni dell’Ottocento quando lo scacchista inglese Jacob Sarratt chiamò questa apertura “difesa Siciliana” in onore della terra natale di don Pietro Carrera, che nel suo trattato “Il gioco degli scacchi” del 1617 parlava di queste mosse, ma la prima documentazione esistente è quella di Louis Ramirez de Lucena che nel suo libro del 1497 “La ripetizione dell’amore e l’arte del gioco degli scacchi” parla di “Protezione Siciliana”. Oggi è senza dubbio la più giocata e la più teorizzata delle aperture. L’idea è quella di intralciare lo sviluppo dei pedoni centrali del bianco con il pedone c che strategicamente ha meno importanza dei pedoni centrali e può essere cambiato senza problema con il pedone d dell’avversario e inoltre in seguito si potrà anche sfruttare la colonna c semiaperta.

Partita Spagnola 1) e4 e5 2) Cf3 Cc6 3) Ab5

Detta anche Ruy Lopez dal nome del famoso ecclesiastico spagnolo del 1500 che ha capito per primo l’efficacia di questo impianto e lo ha proposto. Ha sempre riscosso consensi da giocatori di tutti i periodi risultando la partita di gioco aperto più adottata. L’idea iniziale è quella di minare il difensore del pedone e5 ovvero il Cavallo in c6 sviluppando velocemente i pezzi leggeri dell’ala di Re e preparandosi ad arroccare in poche mosse. Molteplici valenti giocatori e studiosi ne hanno analizzato le varianti facendola risultare oggi una delle aperture più giocate e teorizzate.

Difesa Francese 1) e4 e6

La nominazione Difesa Francese divenne ufficiale dopo la partita per corrispondenza Londra – Parigi giocata dal 1834 al 1836 nella quale la squadra di Parigi adottò e6 contro e4, mentre prima d’allora era quasi d’obbligo la risposta e5. Già nel 1830 Louis Charles de la Bordonnais aveva sperimentato con successo questa nuova idea che nasce come risposta alle varie aperture del periodo romantico che tendevano a mettere sotto pressione il punto f7 con un Alfiere sviluppato in c4, anche se qualche tentativo primitivo di interrompere l’attacco su f7 si incontra nei secoli XV e XVI in Giulio Cesare Polerio e nei manoscritti di Gottinga. Attualmente dopo c5 ed e5 è la terza risposta contro e4 più utilizzata. Anch’essa è molto teorizzata e giocata.

Nando Franceschetti

Delegato Coni Federazione Scacchistica Italiana(FSI) per la provincia di Lecco

Istruttore Federale di scacchi

