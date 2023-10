A Valmadrera 5 alloggi sociali per anziani in un edificio storico della città

900 mila euro per la ristrutturazione di una porzione di un fabbricato in vicolo Giusti

La struttura sarà nuovamente agibile dopo anni di inutilizzo, con spazi comuni e due giardini di pertinenza

VALMADRERA – L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Lecco, nella seduta dell’11 gennaio 2022 aveva approvato la proposta di candidatura dell’Ambito, tramite il Comune di Lecco ente capofila, per la realizzazione di due progetti a valere sulla Missione 5 componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):

Comune di Valmadrera : linea di investimento 1.1.2 per la ristrutturazione di una porzione di fabbricato in Vicolo Giusti – 900.000 euro ;

Comune di Oggiono: linea di investimento 1.1.2 per la ristrutturazione di una porzione dell'ex ospedale via Locatelli – 1.230.000 euro;

A seguito dell’approvazione definitiva e ammissione al finanziamento, la Giunta comunale di Valmadrera ha approvato nella seduta del 9 ottobre lo schema di accordo di collaborazione con l’Ambito Territoriale di Lecco per la realizzazione del progetto finanziato nell’ambito del PNRR.

L’accordo disciplina lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e la ripartizione delle responsabilità e gli obblighi connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo, rendicontazione, monitoraggio nel rispetto del sistema di gestione e controllo del PNRR.

Con la sottoscrizione dell’accordo è previsto un trasferimento iniziale quale quota di anticipo del 10% (90.000 euro) al comune di Valmadrera; i lavori porteranno alla realizzazione di 5 alloggi sociali per anziani in un edificio storico nel cuore della città reso nuovamente agibile dopo anni di inutilizzo, con spazi comuni e due giardini di pertinenza. Tutti gli appartamenti saranno raggiungibili e accessibili in conformità alle normative vigenti in materia di abbattimento barriere architettoniche.