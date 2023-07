Abbadia. ‘Aspettando la Remada’: domenica la gara sul lago

Stasera prenderà il via la manifestazione: saranno quattro giorni di festa

Attese tante imbarcazioni a remi o a pagaia per l’evento non competitivo organizzato dal Centro Sport Abbadia

ABBADIA – E’ tradizione che, a metà luglio, lo specchio d’acqua antistante il Parco Ulisse Guzzi di Abbadia si animi di imbarcazioni a remi o a pagaia pronte a infrangere la superficie del lago: è ‘La Remada’, in programma domenica 16 luglio, manifestazione non competitiva organizzata dal Centro Sport Abbadia con il patrocinio del Comune.

Se la gara sarà il fulcro dell’evento, non meno rilevanti saranno i giorni di festa ad anticiparla ‘Aspettando La Remada Beach’, che prenderanno il via questa sera con l’apertura della cucina e la serata musicale con i ’25 anni di Tazmania’. Domani sera, venerdì, serviti ancora piatti tipici, ma ad allietare il dopocena ci sarà ‘Remando con i bimbi’, spettacolo per bambini con Dudy e Isa.

Sabato 15 cucina aperta anche a pranzo e nuova serata musicale con Djset Gi&Enry. Domenica sarà invece la volta della ‘Remada’ vera e propria, con ritrovo al Parco Ulisse Guzzi alle ore 8.00 e partenza a mezzo segnale acustico alle ore 10.00. Le iscrizioni chiuderanno alle ore 9.30. Quota da pagare per partecipare 15 euro, per ogni passeggero che prenderà posto sull’imbarcazione. Chiuderanno l’evento le premiazioni.

Anche nella giornata di domenica piatti tipici saranno serviti a pranzo e a cena. Chiuderà definitivamente la 36esima edizione della ‘Remada’ la musica offerta da Piero e Andrea.

L’intera manifestazione avrà luogo al Parco Ulisse Guzzi di Abbadia.