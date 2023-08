Abbadia. Michy…sempre con noi e con la Pediatria Istituto Tumori di Milano

Alla struttura milanese l’associazione ha donato oltre 35 mila euro di dispositivi e attrezzature

“Siamo commossi, è grazie a tutti voi se Michy è sempre con noi”

ABBADIA – Un po’ di Michy dimorerà nelle sale della Pediatria oncologica Istituto Tumori di Milano. L’associazione Michy sempre con noi di Abbadia, voluta dai genitori di Michele Barra, scomparso all’età di dieci dopo essere stato colpito da un tumore alle ossa, ha donato oltre 35 mila euro di attrezzature alla struttura milanese.

Acquistati ferri chirurgici con strumentazione per interventi pediatrici in laparoscopia (tecnica mini-invasiva) per una cifra parti a 15.250 euro e un sistema audiometrico per il controllo dell’udito nei bambini trattati con chemioterapia, costato 19.723 euro.

Due anni di duro lavoro hanno reso possibile questo traguardo che, nonostante l’incancellabile dolore per la perdita subita, che neanche il tempo potrà mai scalfire del tutto, è vissuto con profonda gioia, nella consapevolezza di star costruendo qualcosa di buono. L’associazione, oltre a tenere viva la memoria di Michy, si occupa per l’appunto di raccogliere fondi per attrezzature medico-pediatriche per bambini affetti da tumore, in collaborazione proprio con il reparto pediatrico dell’Istituto dei tumori di Milano. Lo fa attraverso iniziative come il ‘Michy Motor Day’, organizzato solitamente in aprile, bancarelle e molto altro.

“Un obiettivo raggiunto grazie a volontari super e instancabili, sempre presenti, agli sponsor, alle cittadinanze di Abbadia e Mandello e zone limitrofe, a chiunque in qualsiasi modo ci sostiene credendo in noi – commenta Stefano Barra, padre di Michy -. Paola (la moglie ndr) e io siamo commossi. Vi ringraziamo tutti perché è merito vostro se Michy continua a essere sempre con noi!”.