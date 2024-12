Airuno, l’Amministrazione Lavelli approva i contributi alle associazioni

Tra le novità i maggiori contributi a Pro Loco e Unione Sportiva Oratorio per dei progetti che riguarderanno le fasce giovanili

Confermato lo stanziamento di 7.500 euro per le associazioni di Airuno

AIRUNO – Contributi alle associazioni: l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianfranco Lavelli conferma lo stanziamento a bilancio di 7.500 euro per i sodalizi operanti in paese, prevedendo dei contributi aggiuntivi per Pro Loco e Unione Sportiva Oratorio che beneficeranno rispettivamente di 700 euro e 600 euro in più rispetto a quanto attribuito nel 2023.

E’ quanto si evince dalla pubblicazione della delibera di Giunta 117 del 17 dicembre con cui l’amministrazione comunale ha ratificato i contributi per il 2024 per le associazioni. Tra questi, spiccano i 900 euro destinati a una cooperativa per la gestione del Centro Anziani Comunale, aperto da qualche mese a questa parte negli spazi dell’oratorio per due giorni a settimana.

Tra le novità decise dalla nuova Giunta il maggior contributo a Pro Loco e Unione Sportiva Oratorio per sostenere due progetti destinati alle fasce giovanili. Tra i fondi destinati alle realtà operanti ad Airuno vanno annoverati anche i 5mila euro erogati all’oratorio estivo (nel 2023 erano stati assegnati 2.500 euro. L’intenzione della nuova amministrazione comunale è quella di lavorare per destinare maggiori risorse il prossimo anno alle associazioni del paese.

“Le polemiche della minoranza… sono solo polemiche – afferma il sindaco Gianfranco Lavelli – Siamo qui da qualche mese ed è sotto gli occhi di tutti il cambio di approccio della nuova Amministrazione, basti vedere la promozione di nuovi eventi natalizi, come il torneo Palla di Natale ideato da alcuni ragazzi della ripartita Consulta Giovani insieme alla Pro Loco o al concorso fotografico Airuno in Foto. Abbiamo davanti cinque anni dove sicuramente, a differenza del passato, dimostreremo coi fatti la nostra azione per un Comune più vivo e vicino ai cittadini”.