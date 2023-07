Airuno, Polizia locale: è Alice Caldarini la nuova comandante

Agente a Monticello, verrà assunta dal 16 agosto ad Airuno grazie allo scorrimento della graduatoria del concorso effettuato a Bellagio

Soddisfatto il sindaco Milani: “Promessa mantenuta. Per noi è fondamentale mantenere il servizio di Polizia locale ad Airuno”

AIRUNO – Si chiama Alice Caldarini, ha 30 anni, è laureata in Giurisprudenza e prenderà servizio come comandante della Polizia locale di Airuno dal prossimo 16 agosto. E’ stata presentata questo pomeriggio, mercoledì, dal sindaco Alessandro Milani la nuova funzionaria della Polizia locale chiamata a rilevare il testimone del comandante Enrico Badon, che dallo scorso mese di maggio ha lasciato il comando del paese per prestare lavoro in un Comune più vicino alla propria residenza.

Un “vuoto” quello lasciato da Badon che aveva acceso polemiche in paese con il gruppo di minoranza Airuno Aizurro Progetto Comune pronto a stigmatizzare l’isolamento di Airuno e la mancata adesione al corpo di polizia intercomunale con Olgiate, Calco e Brivio.

Critiche a cui l’amministrazione comunale ha sempre risposto rimarcando la volontà di avere gli agenti e uno sportello sul territorio: “La nostra è una scelta politica che difendiamo a spada tratta – ha ribadito anche oggi il sindaco Milani presente alla conferenza stampa insieme al segretario comunale Mario Scarpa -. Siamo ben contenti di essere riusciti a trovare a mantenere la promessa di non lasciare Airuno senza comandante perché noi vogliamo che la Polizia locale, che è un servizio di prossimità, resti in paese in modo che i cittadini possono incontrare i vigili e aver lo sportello sotto casa”.

La neo comandante, attualmente in servizio a Monticello Brianza come agente, ha precisato di aver iniziato a indossare la divisa della Polizia locale un anno e mezzo fa circa dopo aver studiato per la pratica legale come avvocato. “Non vedo l’ora di iniziare qui” ha detto con il sorriso, condividendo il pensiero del sindaco di una professione da svolgere a servizio della comunità e dei cittadini.

Caldarini sarà assunta a tempo pieno e indeterminato come funzionario di vigilanza (ex categoria D), andando così a completare la pianta organica del servizio attualmente retto ad “interim” dal sindaco Milani e composto dall’agente Simone Scarpetta.

Il segretario Scarpa ha poi fornito alcune precisazioni tecniche spiegando come l’amministrazione comunale abbia ottenuto il via libera dal Comune di Bellagio per l’accesso alla graduatoria del concorso per un posto da comandante indetto dal comune lariano attingendo così al primo posto a disposizione dalla scorrimento della graduatoria.

Milani ha infien concluso ricordando coem sia sempre attiva la vonvenzione di mutuo soccorso con i Comuni di Olgiate, Calco, Brivio e La Valletta Brianza per interventi specifici in caso di necessità o urgenze, superando così il vincolo di territorialità comunale.