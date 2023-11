Alpini Colico. Concerto della Fanfara a chiudere il 50° anniversario di fondazione

Appuntamento sabato 2 dicembre all’Auditorium Ghisla di Colico

Consegnate anche le targhe ricordo agli Alpini fondatori della Sezione

COLICO – La Sezioni Alpini di Colico ‘Alto Lario’ si prepara a chiudere le manifestazioni del 50° anniversario della fondazione con il concerto della ‘Fanfara Alpina Alto Lario Cav. Mariano Stella’. L’evento sabato 2 dicembre alle ore 20.45, presso l’Auditorium Michele Ghisla di Colico.

“Ci tenevo a concludere le manifestazioni del 50° anniversario di fondazione con un concerto della Fanfara Alpina Alto Lario. Un sincero ringraziamento alla Fanfara e al suo Presidente Gianluigi Lonni, che ha immediatamente aderito alla mia proposta per chiudere in grande quest’anno importante per la sezione – riferisce il presidente della Sezione Stefano Foschini -. Durante l’evento saranno consegnate delle targhe ricordo agli Alpini fondatori della Sezione, un giusto atto di riconoscenza ai nostri Veci”.

L’apertura delle manifestazioni dedicate al 50° a Pianello del Lario il 9 giugno con un concerto del Coro Grigna della sezione Alpini di Lecco, seguito sabato 10 giugno dalla benedizione del nuovo Vessillo sezionale e dalla cerimonia ufficiale domenica 11 giugno con lo sfilamento del corteo per le vie cittadine.