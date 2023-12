Bellano. Con ‘Segnala al Comune’ i cittadini informano sulle criticità del territorio

Attivato il servizio WhatsApp per comunicare guasti e problematiche all’Amministrazione

Subito positivi i riscontri: “In un solo giorno arrivate già quattro segnalazioni”

BELLANO – Il Comune di Bellano ha attivato un nuovo canale di comunicazione rivolto ai cittadini.

“Il servizio WhatsApp ‘Segnala al Comune’ è stato pensato per permettere alla cittadinanza di inviare al Comune segnalazioni puntuali inerenti a strade, marciapiedi, punti luce spenti, rifiuti, pulizia e decoro e, più in generale, per qualsiasi problematica rilevata in paese – spiega il sindaco Antonio Rusconi – Si tratta di un servizio innovativo al passo con le nuove modalità di comunicazione e abbiamo ritenuto utile implementarlo”.

Per utilizzarlo è sufficiente salvare nella rubrica del proprio smartphone il numero 388.4585835 e, in caso di necessità, inviare un messaggio segnalando la problematica riscontrata, se possibile allegando una foto o un video.

“Verranno accettate solo le segnalazioni accompagnate dalle generalità (nome e cognome) del richiedete. I messaggi anonimi verranno rifiutati – sottolinea Rusconi – Una volta ricevute e valutate le segnalazioni il Comune si attiverà per dare soluzione ai problemi evidenziati”.

Il servizio è attivo da mercoledì 6 dicembre e ha già avuto riscontri positivi: “In un solo giorno sono giunte quattro segnalazioni, due riferite a lampioni non funzionanti, una per un muro a secco caduto su una mulattiera fuori dagli itinerari consueti e una per danni all’asfalto sulla strada di competenza provinciale per Vendrogno. Questo è indice dell’attenzione che i cittadini hanno per il loro territorio”.

‘Segnala al Comune’ ha, di fatto, una doppia utilità: permette all’Amministrazione comunale di conoscere tempestivamente le criticità presenti sul territorio e offre al cittadino un canale semplice e diretto per segnalare un problema.

Parallelamente al nuovo servizio rimangono attivi i tradizionali canali di comunicazione indicati sul sito internet del comune www.comune.bellano.lc.it (mail – contatti telefonici – ufficio protocollo). Al medesimo indirizzo è disponibile il modulo privacy.