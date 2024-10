A piedi da Monte Marenzo a Morterone per sostenere Telethon

La Polisportiva di Monte Marenzo organizza la 19^ edizione della camminata

LECCO – La Polisportiva di Monte Marenzo organizza anche quest’anno la 19^ Camminata da Monte Marenzo a Morterone per raccogliere fondi a favore di Telethon. Domenica 27 ottobre, 15 ambasciatori Telethon raggiungeranno il paese più piccolo d’Italia, partendo dal sagrato della chiesa di Monte Marenzo alle ore 6. Altre 20 persone si uniranno a Morterone per una breve camminata.

L’evento è aperto a tutti, ma i posti sono limitati a un massimo di 45 partecipanti. Ad accoglierli nel paesino ai piedi del Resegone sarà, come sempre, Antonella Invernizzi: “Desideriamo esprimerle la nostra gratitudine per il suo contributo all’evento nel corso degli anni. Prima come sindaco e ora in collaborazione con la parrocchia del piccolo comune, Antonella ha sempre promosso cene speciali per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche e rare”.

Per informazioni sulla camminata, è possibile contattare Mauro Tagliaferri (349 7070235), coordinatore dell’evento, oppure Angelo Fontana (334 3623624). Il percorso prevede la partenza da Monte Marenzo e include le seguenti tappe: San Gottardo via Brione, Sopracornola, Carenno, Chiesa dei Morti, Pertusino, la Dorsale Orobica Lecchese verso la Passata, passo della Porta, Rifugio Resegone, Forbesette e Morterone.

La camminata di circa 20 km durerà all’incirca 6 ore, con arrivo previsto presso la Trattoria dei Cacciatori a Morterone per il pranzo alle ore 12.30.

Sabato 26 ottobre è in programma anche la tradizionale cena benefica a sostegno di Telethon presso la Trattoria dei Cacciatori a Morterone (informazioni nella locandina).