I bambini della scuola dell’infanzia di Carenno accolgono gli Zampognari della Brianza

Grazie ai gioiosi canti hanno portato una ventata di aria natalizia nel paese della Val San Martino

Gli Zampognari sono anche passati da Rossino per salutare Luigi Bolis che quest’anno ha compiuto 100 anni

CARENNO – Gli Zampognari della Brianza, anche ieri, 17 dicembre, sono saliti alla scuola dell’infanzia “Angeli Custodi “di Carenno accolti dai bimbi festanti e gioiosi, preparati dalle maestre Laura e Michela, alle quali si è aggregata la signora Roberta, cuoca presso la struttura, che ha così celebrato felicemente il suo compleanno. Ha partecipato al felice momento musicale anche una rappresentanza degli Alpini.

Gli Zampognari hanno poi portato i loro più sentiti e cari auguri al gentile e sempre sorridente Luigi Bolis di Rossino, meglio conosciuto come “Luisì de la Roca”, che festeggerà un Natale ancor più speciale, visto che ha già spento 100 luminosissime candeline. E come sono giunti riprendono il cammino, ritornano per strada “nei loro ruvidi mantelli” per ricreare altrove l’atmosfera del Natale.