La Settimana dei Valori si conferma un successo: “Che soddisfazione!”

Un’esperienza importante per i ragazzi che sono entrati in contatto col mondo del volontariato

Il prof. Tavola: “Energia, entusiasmo e curiosità. Siamo tutti molto soddisfatti: volontari, docenti ma soprattutto i nostri ragazzi”

LECCO – “Un ritorno in presenza alla grande, tanta energia, entusiasmo e curiosità. Siamo tutti davvero molto soddisfatti: volontari, docenti ma soprattutto i nostri ragazzi”. Non poteva essere più contento il professor Massimo Tavola al termine della Settimana dei Valori che, dopo anni difficili a causa della pandemia, è potuta tornare in presenza.

Come da tradizione sono stati coinvolti tutti i ragazzi delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di Calolziocorte (Calolziocorte, Vercurago e Carenno). Un evento che ha coinvolto tantissimo i ragazzi che si sono mostrati molto interessati al mondo del volontariato grazie al grande impegno di Aido Calolziocorte e Aido Vercurago, Avis Calolziocorte e Avis Vercurago, Caritas, Gruppo San Vincenzo, Operazione Mato Grosso, Talità Kum, Lo Specchio, Unicef, Cooperativa Padre Badiali, Volontari del Soccorso e Volontari della Protezione Civile.

L’importante settimana si è aperta con il prezioso intervento di Don Roberto Trussardi, ex parroco di Vercurago e Pascolo, ex vicario della Valle San Martino, oggi responsabile della Caritas Diocesana di Bergamo e da poco responsabile Regionale della Caritas. Tra i molteplici incontri, ieri l’immancabile visita ai Volontari del Soccorso e oggi l’incontro con l’Avis e, novità di quest’anno, la visita alla sede della Protezione Civile.

Una iniziativa che è diventata un tassello fondamentale nel percorso di crescita degli studenti dell’istituto comprensivo poiché, come ha spiegato lo stesso professor Tavola, serve a stimolare i giovani sulla base della testimonianza e provocazione dei vari volontari, a cogliere ancora meglio come la collaborazione, la mutualità, le responsabilità, l’attenzione agli altri, la solidarietà e l’impegno volontario sono elementi fondamentali di una società coesa e generosa.

“Al termine della Settimana dei Valori quello che resta è davvero una grande grande soddisfazione: alunni che hanno chiesto i riferimenti per capire la strada da percorrere per diventare volontari; professori che si congratulano per l’esperienza e volontari entusiasti per la risposta ragazzi”.