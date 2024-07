Monte Marenzo. Torna “San Paolo in Fest” al Parco Penne Nere

Appuntamento per il 4, 5 e 6 luglio

Con il patrocinio del Comune di Monte Marenzo e la collaborazione degli Alpini di Monte Marenzo e della Protezione Civile

MONTE MARENZO – Torna l’undicesima edizione della “San Paolo in Fest“, organizzato dall’Associazione “Andech” con il patrocinio del Comune di Monte Marenzo e la collaborazione degli Alpini di Monte Marenzo e della Protezione Civile. L’evento si svolge all’interno del Parco Penne Nere di Monte Marenzo, in un bosco raggiungibile solo a piedi. L’appuntamento è per il 4, 5 e 6 luglio con inizio servizio cucina alle ore 19 e inizio concerti alle ore 21.30.

Il parco, da sempre luogo di riferimento per l’incontro e l’aggregazione della comunità locale, è stato scelto dai ragazzi di Andech per mantenere vivo il legame con il territorio e le tradizioni, anche e soprattutto per le generazioni più giovani.

L’Associazione “Andech”, da sempre attiva sul fronte della sostenibilità ambientale, si impegna a preservare il bosco pulito e ordinato, attraverso l’impiego di materiali biodegradabili e riciclabili, la differenziazione dei rifiuti, la pulizia dei sentieri prima e dopo la festa.

Il programma

Giovedì 4 luglio : Mefisto Brass da Milano, band di strumenti a fiato e percussioni + Our Drummer is a robot, uno show con visual.

: Mefisto Brass da Milano, band di strumenti a fiato e percussioni + Our Drummer is a robot, uno show con visual. Venerdì 5 luglio : Wicked Bud Division da Pordenone, band dub/reggae + i Circo Stanza, band della scena bergamasca.

: Wicked Bud Division da Pordenone, band dub/reggae + i Circo Stanza, band della scena bergamasca. Sabato 6 luglio: Funky Lemonade, band bergamasca + Martini Police, band poliedrica + Apnea. Special guest della serata Matteo Galbusera con lo spettacolo “The Loser”.

Parcheggio gratuito in Via Stoppani