Protezione Civile di Calolzio, Mazzoleni si dimette da Coordinatrice

“Tutto il rancore e l’antipatia politica – scrive Mazzoleni nella lettera – hanno trovato il culmine durante la riunione del 4 settembre, quando il Sindaco dopo i numerosi tentativi di screditarmi agli occhi dei volontari, trovando la mia resistenza, è esploso con “Lei da domani è destituita”. E ancora: “Di fronte alla dichiarazione che “questi 5 anni sono stati un fallimento” parlando di Protezione Civile, rispondo al sindaco che probabilmente ha ragione, considerato che solo in questi giorni si è ricordato che il responsabile è lui”.

Dichiarazioni che il primo cittadino Marco Ghezzi nega di aver pronunciato: “Non ho chiesto le dimissioni di nessuno né tanto meno ho definito la Protezione Civile di Calolzio un fallimento – ha commentato – le discussioni nel corso della riunione ci sono state, questo è vero, come è vero che è il Coordinatore a rispondere al Sindaco, e non viceversa. Considero molto teatrale l’uscita di Sonia Mazzoleni che comunque, ribadisco, anticipa una dimissione che di fatto avrebbe già dovuto avvenire in virtù del nuovo regolamento”.

Ghezzi ha continuato: “Ho chiesto ai volontari una maggiore collaborazione, in questi anni il coordinamento, la gestione e l’organizzazione della Protezione Civile ha avuto evidenti difficoltà per i rapporti difficili e tra l’amministrazione comunale e Mazzoleni. La parola ‘fallimento’ era proprio riferita a questo rapporto, vorrei evitare ulteriori divisioni”.

Lunedì si terrà l’assemblea per la nomina del nuovo Coordinatore che verrà eletto dai volontari: “Spero che questa vicenda non abbia strascichi o dia luogo a nuove sterili polemiche che sarebbero controproducenti al prezioso lavoro della nostra Protezione Civile” ha concluso il sindaco.

Nella sua lettera Mazzoleni ringrazia i volontari per il supporto e promette di mantenere un occhio vigile: “Ringrazio i Volontari che hanno creduto in questo progetto e mi hanno supportato in questi anni, che hanno fatto in modo che oggi ci sia un Gruppo numeroso e strutturato a disposizione della nostra Comunità… anche se per qualcuno fallimentare. Auguro un buon lavoro al nuovo coordinatore garantendo il mio supporto e il passaggio “sereno” in Comunità Montana. In qualità di Consigliere Comunale, avrò un occhio super vigile affinché la Protezione Civile e la divisa non sia più il giocattolo di chi fa politica becera e calpesta la dignità di una realtà così importante e, più in generale, del mondo del volontariato”.