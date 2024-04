Raccolta Caritas: gli studenti travolgono Calolzio con un’ondata di solidarietà

105 studenti delle medie della Val San Martino protagonisti dell’esperienza di volontariato

Raccolte quasi 2 tonnellate di cibo: successo per l’azione concreta che completa la “Settimana dei Valori 2024”

CALOLZIOCORTE – Una magnifica ondata di solidarietà ha travolto la città di Calolziocorte grazie all’eccezionale evento di sabato 20 aprile quando si è svolta l’azione concreta di solidarietà a seguito della “Settimana dei valori 2024”.

Le classi seconde e terze delle scuole medie della Valle San Martino (2^ e 3^ A, B, C, D, E di Calolziocorte, 2^ e 3^ T di Torre de’ Busi, 3^ G di Carenno, 2^ e 3^ S di Vercurago) hanno effettuato una raccolta viveri per la Caritas presso i tre supermercati di Calolzio. Ben 105 i ragazzi che si sono avvicendati nell’esperienza di volontariato su due turni la mattina e due al pomeriggio.

I ragazzi (muniti di pettorine fornite dalla Caritas nella persona del responsabile diocesano don Roberto Trussardi che ha voluto valorizzare l’evento) hanno potuto sperimentare in maniera coinvolgente e forte la bellezza e l’impegno dell’aiuto al prossimo. I viveri raccolti, come l’anno scorso, sono stati donati alla Caritas Interparrochiale di Calolziocorte, che aiuta tutte le famiglie bisognose del territorio.

“Un grazie speciale va ai volontari della Protezione Civile, indispensabile presenza che ringrazio enormemente per la loro disponibilità e assistenza molto entusiasta con almeno 12 persone distribuite sui vari turni, che si sono rese disponibili non solo ad assistere e sorvegliare, ma anche ad aiutare attivamente i ragazzi anche nella fase operativa di raccolta e inscatolamento, oltre che il servizio di trasporto del materiale logistico – ha detto il professor Massimo Tavola -. A loro e ai loro responsabili va un enorme grazie da parte mia, degli studenti e delle loro famiglie, che grazie alla loro presenza hanno lasciato partecipare serenamente i ragazzi. Perno della raccolta sono stati gli otto volontari della Caritas coordinati da Marta e Graziella“.

Entusiasmante l’esito della raccolta: “Sei viaggi carichi di furgone per un totale di quasi 2 tonnellate di alimenti, tra pasta, riso, zucchero, olio, sughi, scatolame vario e molti altri alimenti. Ripetendo il magnifico esito dello scorso anno. Un grazie a tutti coloro che hanno aderito donando. Ma indispensabili e di particolare motivazione per i ragazzi sono stati anche i 14 docenti delle scuole medie che hanno seguito e suggerito agli alunni come operare, preziosa testimonianza di volontariato per i loro studenti. Non li elenco tutti, ma ringrazio di cuore per la loro preziosa disponibilità – ha continuato Tavola -. Altri volontari importanti sono stati gli autisti dei furgoni Paolo Pandolfi, Oscar Milani, Massimo Brivio e Alberto Nava. Inoltre non possiamo dimenticare anche alcuni instancabili volontari aggiunti come Domenico Sorrentino e Antonio Miceli. Un grazie particolare alla fiducia e alla promozione di tale evento da parte della Dirigenza Scolastica nella persona della Prof.ssa Sabrina Scola e Anna Bruna Frigerio in qualità di Vicaria”.

Un’ultima notazione finale sulla positiva esperienza: “Molte persone erano davvero felici nel vedere tanti ragazzi entusiasti nell’aiutare il prossimo. Sono state davvero molte decine le persone che si congratulavano con i ragazzi Infine va segnalato l’entusiasmo che ha mosso i ragazzi in questa speciale esperienza di volontariato e solidarietà. Una marea di solidarietà ha invaso Calolziocorte. Il seme dell’amore al prossimo e della solidarietà nel volontariato è stato sparso”.