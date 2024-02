Calolzio. La “Settimana dei valori 2024” registra un nuovo successo

“I ragazzi hanno potuto capire la vita più in profondità, un’immersione nel mondo della solidarietà del territorio”

L’iniziativa si svolgerà nuovamente tra il 26 febbraio e il 2 marzo a Torre de’ Busi

CALOLZIOCORTE – Si è conclusa la “Settimana dei Valori 2024” presso l’Istituto Comprensivo di Calolziocorte, tradizionale appuntamento coordinato dal professor Massimo Tavola che consente ai giovani studenti di entrare in contatto con diverse realtà di volontariato del territorio.

“E’ stata per i ragazzi come ‘una botta di vita’ – ha detto Tavola, responsabile del progetto – cioè un capire la vita più in profondità, un’immersione nel mondo della solidarietà del nostro territorio. Vedere in cattedra i volontari di Avis, Aido, Protezione Civile, Operazione Mato Grosso, Cooperativa Padre Badiali, Volontari del Soccorso, Caritas, Talità Kum, Lo Specchio e Unicef è stata un’occasione per scoprire prima di tutto e poi capire un mondo sommerso di volontari che non appaiono sui social, non sono influencer, ma fanno tanto bene: aiutano il prossimo nel silenzioso servizio quotidiano. Sono la colonna portante delle nostra comunità”.

“Una grande provocazione per creare futuri cittadini più attenti al prossimo e speriamo futuri volontari nelle varie associazioni, – continua il professor Tavola – un grazie a tutti i volontari intervenuti e ai loro responsabili, per la loro disponibilità e impegno non usuale. Un grazie speciali a tutti i docenti che hanno favorito tale complessa impresa: la Dirigente Scolastica Prof.ssa Sabrina Scola, la Vicaria prof.ss Bruna Frigerio e i responsabili di sede Proff. Bonacina Manuela per Calolzio, Sonia Valsecchi per Vercurago, Pietro Diodati per Carenno e tutti i docenti che presenziando ai vari incontri li hanno favoriti nell’esito e positiva attuazione”.

Tra le esperienze d’eccezione l’incontro con don Roberto Trussardi, responsabile diocesano e lombardo della Caritas (già parroco di Vercurago e Pascolo), oltre alla visita alla sede dei Volontari del Soccorso e alla sede della Protezione Civile. Anche la biblioteca di Calolzio ha partecipato alla settimana dei valori proponendo ai fruitori letture ad hoc. Tra il 26 febbraio e il 2 marzo l’iniziativa coinvolgerà i ragazzi delle scuole medie di Torre de’ Busi.