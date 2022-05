Vercurago: un successo la pulizia della spiaggia con CK 90 e WWF Lecco

12 sacchi e oltre 100 kg di rifiuti raccolti

“Un’iniziativa che vorremmo ripetere” dichiara il presidente Farina

VERCURAGO – L’iniziativa ecologica organizzata dal Canoa Kayak ’90 e dal WWF Lecco ha avuto un grande successo. Sabato 28 maggio una ventina di volontari sono andati a caccia di plastica sulle sponde vercuraghesi del lago, nell’iniziativa denominata #generazioneMare “No Plastic in Nature”.

Il risultato della raccolta è stato stupefacente, tenendo conto che il Comune di Vercurago pulisce regolarmente la spiaggia e il luogo all’apparenza sembra pulito. “Questa è una delle cose che mi ha più colpito – dichiara il neo presidente del CK 90 Felice Farina – abbiamo pulito un ambiente che sembrava pulito ma, in realtà, abbiamo trovato un sacco di rifiuti. Un tempo si trovavano i cosiddetti “vetri di mare”, adesso moltissima microplastica: tappi, stecchi, bicchieri…”.

Il conto dei rifiuti trovati in sole tre ore di lavoro è impressionante, con circa 100 kg di immondizia raccolta di cui 30 kg di metalli, 20 di vetro e 3 di lattine vuote, oltre a 40 kg di indifferenziato. Per portare via il tutto ci sono voluti una dozzina di sacchi.

“Quest’attività è nata su proposta del WWF nazionale – dichiara la volontaria Paola Negrini – tantissime persone ci hanno aiutato e l’iniziativa ha avuto un buon successo. Nonostante la spiaggia fosse ben mantenuta, grazie all’impegno del Comune, abbiamo trovato tantissime micro-plastiche”.

“Purtroppo in questi giorni il lago era alto e non abbiamo potuto togliere tanti rifiuti – conclude Farina – ma sono convinto che questa è un’iniziativa che rifaremo perché anche la federazione canoa e kayak è da sempre attenta all’ambiente”.