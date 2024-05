Carenno, il corso di autodifesa dedicato alle donne: una settantina le iscritte

L’istruttore Mirko Sanna ha spiegato le tecniche di autodifesa

Ancora cinque le lezioni in programma

CARENNO – Sono oltre settanta le donne che – nella serata di venerdì – hanno partecipato al corso di difesa femminile organizzato presso la palestra comunale di Carenno. Un’iniziativa importante promossa dall’Amministrazione comunale di Carenno, e dalla consigliera Patrizia Malagisi come referente, che ha organizzato il corso gratuito.

“Il ringraziamento va all’istruttore Mirko Sanna – commenta la consigliera Malagisi – per la sua bravura e professionalità nel spiegare in maniera semplice e in alcuni momenti anche divertente delle azioni da applicare nel momento del pericolo. Un grazie anche a tutto il suo staff”.

Cinque le lezioni ancora in programma, ogni venerdì dalle 20.30 alle 21.30, fino al 7 giugno. Per informazioni: 347 5959480.