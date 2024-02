Casatenovo: il 9 febbraio spettacolo teatrale per la Croce Rossa

In scena gli “Amici del Teatro e dello Sport” di Monticello Brianza con uno spettacolo benefico

Durante la serata verranno comunicati i vincitori che hanno preso parte all’iniziativa “stage experience”

CASATENOVO – La compagnia teatrale “Amici del Teatro e dello Sport” di Monticello Brianza organizza per venerdì 9 febbraio alle 21 presso l’Auditorium di Casatenovo uno spettacolo (commedia brillante in due atti intitolata “L’antifurto”) il cui incasso (ingresso a offerta libera) è interamente devoluto alla Croce Rossa di Casatenovo che da anni è impegnato in attività che svolge su tutto il territorio del “casatese”.

In ambito sanitario le attività spaziano dal soccorso in ambulanza (in collaborazione con l’Azienda Regionale Emergenza-Urgenza), all’assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni sportive, culturali e sociali, alle attività di Protezione Civile. In ambito socio-assistenziale i volontari si occupano dell’accompagnamento di pazienti sottoposti a emodialisi e di trasferimenti ospedalieri, dimissioni, ricoveri e visite mediche di persone con difficoltà di deambulazione. Grande importanza, inoltre, riveste l’attività di prevenzione ed educazione alla salute svolta dal Gruppo dei Giovani della Croce Rossa nelle scuole e presso i luoghi maggiormente frequentati dai coetanei e l’attività di formazione ed educazione sanitaria rivolta alla popolazione tutta.

Alla serata saranno invitati i sindaci e le amministrazioni comunali che hanno patrocinato l’iniziativa oltre ai rappresentanti delle principali associazioni di volontariato e no-profit del “casatese”. Durante la serata, inoltre, 5 fortunati che hanno aderito all’iniziativa “stage experience“, partecipando come spettatori agli spettacoli di Monticello, avranno la possibilità di assistere a tutti i retroscena dello spettacolo insieme agli attori e i momenti della preparazione poco prima di salire sul palco.

Ulteriori informazioni sulle attività e le iniziative del Comitato sul sito www.cricasatenovo.it e per conoscere la compagnia teatrale di Monticello www.amicidelteatromonticello.it