Casatenovo: il comandante Tocchetto concorrente a L’eredità su Rai Uno

Matteo Tocchetto è comandante della Polizia locale a Casatenovo. Prima aveva svolto servizio come vice a Calolzio

Il suo volto è apparso tra i concorrenti al famoso gioco quiz in onda su Rai Uno

CASATENOVO / CALOLZIO – Matteo Tocchetto, comandante della Polizia locale di Casatenovo, già vice al comando dei “ghisa” di Calolzio, in gara a L’eredità, il gioco quiz in cui i concorrenti si sfidano in diversi giochi a eliminazione fino ad arrivare alla “Ghigliottina”.

Anche se in borghese, in tanti hanno riconosciuto il volto del comandante tra quelli dei concorrenti in gara questa sera, sabato 20 aprile, durante la famosa e longeva trasmissione televisiva in onda su Rai Uno e condotta da Marco Liorni.

Preparato e pronto, il comandante Tocchetto ha però perso una sfida venendo quindi eliminato dal gioco.