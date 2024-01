Casatenovo, recupero e riuso dei crisantemi: primi interventi di piantumazione

Lo scorso anno erano state ripiantumate circa 150 piantine di crisantemi

Al lavoro i volontari e gli studenti del primo anno dell’indirizzo agrario dell’Istituto Professionale Graziella Fumagalli

CASATENOVO – Nuova vita per i crisantemi posizionati nel periodo della commemorazione dei defunti sulle tombe dei propri cari. Così come già proposto lo scorso anno, quando erano state recuperate e messe a dimora all’esterno del cimitero di Capoluogo, di Galgiana e nelle aiuole di Piazza per la Pace alla Colombina circa 150 piantine grazie al lavoro dal gruppo Alpini di Casatenovo, dai ragazzi del CSE di Casatenovo e dai Volontari dell’Associazione Colombina, l’amministrazione comunale ha deciso di riproporre anche quest’anno una semplice ma significativa iniziativa anti-spreco che punta a riutilizzare per il decoro urbano le numerose piante di crisantemi in vaso che altrimenti sarebbero buttate.

Nei giorni scorsi si sono svolte le prime piantumazioni, prima al cimitero di Rogoredo e poi al cimitero di Capoluogo delle piante recuperate e portate nel magazzino del comune grazie alla disponibilità delle persone che hanno risposto positivamente all’avviso lanciato dal Comune.

L’assessore all’Ambiente Marta Picchi entra nei dettagli dell’iniziativa: “Nel campo Santo di Rogoredo, nella mattinata del 4 gennaio, grazie all’impegno e alla disponibilità di due volontari è stata realizzata una bella aiuola con le piantine depositate nello spazio dedicato al recupero crisantemi. A Casatenovo, nella mattinata di sabato 11 gennaio sono invece entrati in azione i ragazzi del primo anno dell’indirizzo agrario dell’Istituto Professionale Graziella Fumagalli che si sono resi disponibili per darci una mano nel realizzare questo semplice ma significativo progetto”.

Gli studenti guidati dal professor Lorenzo Pensa, muniti di zappe, rastrelli e forbicioni, si sono impegnati a sistemare l’aiuola realizzata lo scorso anno potando e pulendo le piantine che dopo il riposo invernale erano tornate rigogliose regalando una splendida fioritura autunnale. Nella seconda parte della mattinata i ragazzi, instancabili e carichi di entusiasmo, hanno iniziato a lavorare il terreno di un’altra aiuola che concluderanno la prossima settimana.

Continua l’assessore: “Nei prossimi giorni sono previsti altri interventi di piantumazione dei crisantemi e di sistemazione delle aiuole realizzate lo scorso anno con il gruppo Alpini di Casatenovo, con i volontari della Colombina e con i ragazzi del Cse di Casatenovo che ringraziamo fin d’ora per il prezioso aiuto e la collaborazione nella cura degli spazi pubblici.