Casatenovo. Scuola di Musica A. Guarnieri: porte aperte per l’Open Day

Possibilità per gli interessati di scoprire i corsi offerti dalla realtà di Villa Mariani

Pianoforte, chitarra, batteria, arpa e molti altri strumenti protagonisti nella giornata di sabato 16 settembre

CASATENOVO – Una mattinata per scoprire i corsi di gioco con la musica destinati a bambini in età prescolare e un intero pomeriggio dedicato a tutti gli altri corsi, dal pianoforte alla chitarra, dalla batteria all’arpa. Settembre per la Scuola di Musica A.Guarnieri del Consorzio Brianteo Villa Greppi significa solo una cosa: è tempo di Open Day. Quest’anno sarà sabato 16 settembre la giornata pensata per dare la possibilità di conoscere e avvicinarsi all’ampia offerta formativa dell’Istituto che ha sede a Villa Mariani di Casatenovo (in via Carlo Buttafava 54) e che è attualmente gestito da Fondazione Clerici.

Una Scuola, la Guarnieri, che lo scorso anno scolastico ha registrato un record di iscrizioni e superato i 240 allievi, questo anche grazie a tutta una serie di nuove iniziative promosse negli ultimi anni, dalle masterclass alla recente nascita del coro di voci bianche, dal gruppo di ukulele ai numerosi corsi di musica moderna quali batteria, canto, chitarra e pianoforte jazz.

“La nostra scuola – commenta il direttore Marco Cazzaniga – sta lavorando sempre di più per rendere tangibile la sua presenza sul territorio e, in questo senso, posso già anticipare che nei prossimi mesi ci saranno ulteriori novità, con delle giornate tematiche legate alla presentazione di singoli strumenti. Sempre a breve, amplieremo ulteriormente l’utenza grazie a corsi di ascolto della musica e di chitarra d’accompagnamento collettivi pensati – conclude – per gli adulti e per i pensionati”.

Tornando all’Open Day del 16, il programma della giornata si apre, come anticipato, la mattina, quando dalle 10 è prevista la presentazione e la prova dei corsi di gioco con la musica per bambini da 0 a 6 anni, volti a promuove un approccio ludico basato sul canto, sul movimento e sul ritmo. Poi, dalle 16 alle 18, spazio ai corsi di pianoforte classico e jazz, violino, viola e violoncello, chitarra classica e jazz, canto moderno e lirico, flauto traverso, clarinetto, batteria, ukulele e arpa.

Un’occasione, quindi, per conoscere da vicino la Scuola, i suoi docenti e mettersi alla prova gratuitamente. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a scuoladimusica@villagreppi.it o chiamando il numero 366 5673834: la prenotazione è indispensabile per poter organizzare al meglio la prova dello strumento di interesse.