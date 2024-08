Cernusco, iniziati i lavori per la riqualificazione del ponte sulla ferrovia

Da lunedì 29 luglio è stato istituito il senso unico alternato nel tratto della Sp 54 interessato

L’intervento di riqualificazione del cavalcavia ferroviario vede coinvolti Comune, Provincia e Regione

CERNUSCO – Sono entrati nel vivo lunedì scorso, 29 luglio, con la creazione del senso unico alternato nel tratto interessato, i lavori di riqualificazione del cavalcavia ferroviario lungo la Sp 54 poco prima del confine con Montevecchia.

L’intervento rientra nel quadro di una serie di progetti, coordinati dalla Provincia e cofinanziati dalla Regione, per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria dei ponti lungo la strada provinciale che attraversa la Brianza da Paderno d’Adda fino a Monticello.

Nelle scorse settimane gli operai della ditta Engeco Srl di Lomazzo, l’azienda che si è aggiudicata l’appalto da 359mila euro, avevano iniziato a delimitare le aree da cantiere alla base del ponte, in via Lanfritto Maggioni, verso il centro sportivo comunale, posizionando anche i cartelli stradali necessari.

Da lunedì sono iniziati i lavori sul cavalcavia ferroviario, tanto che si è reso necessario l’istituzione del senso unico alternato, regolato da semafori da cantiere. L’intervento, sostenuto con forza dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gennaro Toto, prevede il consolidamento delle travi, la realizzazione di un camminamento protetto per i pedoni, la creazione di canaline per la regimentazione delle acque piovane e il posizionamento di reti di protezione ai bordi della struttura.

I lavori, che dovrebbero durare circa due mesi e terminare con la fine di settembre, sono stati coordinati con Rfi e sono stati promossi in un periodo in cui il transito dei treni lungo la linea Milano – Carnate – Lecco è ridotto per via dell’orario estivo.