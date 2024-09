Cfpa Casargo. Tutto pronto per il convegno sui sapori della Calabria

Importante evento per celebrare la cucina mediterranea e i sapori della Calabria

All’appuntamento del 26 settembre seguirà domenica la kermesse delle auto storiche “Dalla Costa ionica alla Costa lariana”

CASARGO – Si terrà giovedì 26 settembre un importante convegno internazionale per celebrare la cucina mediterranea e i sapori della Calabria. L’evento nasce grazie alla collaborazione tra la Scuola alberghiera di Casargo, l’Università della Magna Grecia e il Calabria racing di Catanzaro.

Sala conferenze di ConfCommercio Lecco, prima di spostarsi a Casargo per il pranzo di gala allestito L’intera giornata di celebrazioni vedrà numerosi autorevoli specialisti dell’alimentazione alternarsi alla tavola rotonda prevista alla, prima di spostarsi a Casargo per il pranzo di gala allestito presso il Cfpa

Un doppio evento che sarà seguito, domenica 29 settembre, dal terzo tour sul Lario delle auto storiche, dal titolo “Dalla Costa Jonica alla Costa lariana”. La rassegna è già stata presentata giovedì 19 settembre presso il Pirellino di Lecco, alla presenza di molteplici autorità tra cui il presidente del Cfpa Francesco Maria Silverij, il consigliere di Regione Lombardia Mauro Piazza e il vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli.

Il presidente Silverij ha dichiarato che: “Ha ritenuto fondamentale non perdere l’opportunità di prendere parte a questo evento. Tale manifestazione rappresenta per i nostri studenti un’occasione di crescita per la loro formazione in campo alimentare. Un appuntamento che si pone in continuità con il progetto portato a termine lo scorso anno, dedicato alla lotta allo spreco alimentare.”

Inoltre – continua Silverij – grazie a Marco Missaglia siamo potuti entrare in contatto con l’Università della Magna Grecia di Catanzaro. Per i nostri studenti sarà un’importante occasione per migliorare la propria preparazione nel settore alimentare. Oltre che mettersi alla prova nella preparazione del pranzo di gala correlato al convegno. Per il Cfpa c’è l’orgoglio di essere stati selezionati per un’iniziativa di richiamo internazionale”.

Durante il suo intervento, il presidente ha anche annunciato un secondo importante evento, previsto per maggio: ” Ci sarà un convegno di respiro nazionale dedicato al diabete. Vogliamo bissare il successo del Casargo national nutrition summit, tenutosi la scorsa primavera presso la nostra scuola”.

Il convegno che andrà in scena giovedì 26 settembre nell’aula conferenze di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi. A partire dalle 8.30, con la registrazione dei partecipanti. Poi alle 9.30 prenderà il via l’evento, con il saluto delle autorità: la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il presidente del Cfpa Casargo Francesco Maria Silverij.

Spazio poi sarà dato agli interventi dei relatori e in seguito a lle 12.40 gli ospiti si sposteranno al Centro di formazione professionale di Casargo, per il pranzo con prodotti tipici della Calabria. Nel pomeriggio l’evento proseguirà con la tavola rotonda sul tema I prodotti naturali della Regione Calabria e la salute umana. Infine, l’evento sarà concluso dall’intervento del rettore dell’Università della Magna Grecia di Catanzaro Giovanni Cuda.

Al termine della conferenza di presentazione ha parlato anche il vicepresidente della Provincia Micheli: “Questo appuntamento rappresenta per il nostro territorio una straordinaria occasione, perché permetterà agli studenti e a tutti di partecipanti di prendere parte a un’iniziativa di notevole valenza scientifica. Una grande soddisfazione di tutto l’ente provinciale per il lavoro che il Cfpa sta facendo come trait d’union tra le eccellenze del territorio e quelle di tutta la nostra nazione”.

Correlata al convegno del 26 settembre sarà la terza edizione del tour auto storiche “Dalla Costa ionica alla Costa lariana“. La kermesse, frutto della collaborazione tra diversi enti italiani, permetterà a numerosi veicoli storici, partiti dalla Calabria, di fare tappa sul Lario.