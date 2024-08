Civate, mensa scolastica: col nuovo anno aumenta il costo del pranzo

Il prezzo di un pasto è aumentato di circa 50 centesimi dal 2017

Il comune si impegnerà attivamente verso le famiglie in difficoltà

CIVATE – Con il nuovo anno scolastico in avvicinamento, si inizia a pensare alla cartoleria, ai libri, agli zaini… un pensiero d’obbligo va anche alla mensa scolastica. A Civate sarà Sodexo S.p.A. a gestire la refezione scolastica presso la scuola primaria. La ditta, che già si occupa delle mense di Valmadrera e Malgrate, ha vinto la gara d’appalto istituita dal comune presentando un piano leggermente diverso dal precedente del 2017.

Il costo di un pasto negli ultimi 7 anni è infatti aumentato di circa 50 centesimi, passando da 5,05 a 5,56 euro. “L’aumento del costo è stato determinato in primis dagli eventi che si sono susseguiti negli ultimi anni e che hanno provocato un sensibile aumento dei prezzi di tutte le materie prime, dell’energia e del costo del personale. Anche il lieve aumento dei bambini iscritti al servizio, che ha richiesto l’apertura di uno spazio aggiuntivo dedicato all’interno della scuola con relativo potenziamento del personale incaricato della distribuzione dei piatti ha contribuito a incrementare il prezzo del pranzo” fa sapere l’Amministrazione.

Il Comune di Civate ha deciso di attivarsi in favore delle famiglie calmierando il costo del buono pasto per tutti i cittadini di Civate e ponendo particolare attenzione alle famiglie più fragili in base al parametro ISEE. L’intervento del Comune andrà a coprire all’incirca il 18,5% dell’intero costo del Servizio, con una contribuzione media giornaliera a bambino di circa un euro.

È qui possibile consultare la tabella con tutte le informazioni relative a costi e fasce ISEE.