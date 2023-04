Dervio. Torna a scorrere la Roggia, testimonianza storica del paese

Corso d’acqua ripristinato grazie a Comune e volontari

Ripulita e sistemata anche l’area picnic. “Abbiamo fatto rinascere un angolo bello di Dervio”

DERVIO – Terminati i lavori sul fiume Varrone, che hanno visto l’installazione di un sistema di reti a monte di Dervio per scongiurare esondazioni future del torrente, è ritornato a scorrere in libertà il corso d’acqua che attraversa la Roggia, bloccato momentaneamente proprio dalle opere di messa in sicurezza.

A rimettere a nuovo il canale ci hanno pensato Comune e volontari, come racconta il presidente della Pro Loco Angelo Colombo: “Insieme l’hanno ripulito dalla sabbia che nel frattempo si era depositata sul fondo e ripristinato il passaggio dell’acqua, che alimenta tre lavatoi pubblici ma rappresenta anche una testimonianza storica del paese, oltre a qualcosa di bello da vedere, perché forniva a inizio novecento risorse idriche alle cartiere derviesi. Per questo è importante salvaguardarla”.

Sistemata e ripulita anche l’area picnic tra Roggia e Varrone: “Manca solo la recinzione verso il fiume – prosegue il presidente -. Questo spazio era stato creato lo scorso anno da Comune e Pro Loco. Adesso abbiamo messo anche la sabbia per far giocare i bambini. Abbiamo fatto rinascere un angolo bello di Dervio, con l’aiuto di vari volontari: bello vedere i cittadini darsi da fare per preservare storia e ambiente“.