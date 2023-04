Educazione stradale. A Mandello nuovi incontri per le scuole dell’infanzia

Continua la collaborazione con gli agenti di Polizia Locale

Tre lezioni, in classe e in esterna, per apprendere da vicino il codice della strada

MANDELLO – Tornano per le scuole dell’infanzia di Mandello gli incontri con gli agenti di Polizia Locale incentrati sull’educazione stradale. Saranno tre, come prima della pandemia, e si svolgeranno ad aprile e maggio, con inizio domani, lunedì 17 aprile, e vedranno la partecipazione degli agenti Chiara Lafranconi e Laura Marinangeli.

La decisione di riproporli dopo il successo dell’iniziativa a ottobre e novembre dello scorso anno nelle classi terze della S.Pertini e dell’I.S.G.Antida, e nel mese di febbraio alla scuola secondaria A.Volta, tanto da spingere a inserirla nel programma di educazione civica.

Prima lezione in classe, mentre la seconda si terrà parte in classe e parte all’esterno. I bambini, accompagnati dalle insegnanti e con le agenti di Polizia Locale, si muoveranno tra le vie del paese. La terza, come di consueto, si svolgerà in piazza del Mercato e prevedrà un percorso da effettuare in bicicletta.

“Ringrazio per la collaborazione l’Assessore alla Polizia Locale e tutto il personale di Polizia Locale”, commenta Doriana Pachera, assessore alla Cultura e all’Istruzione.