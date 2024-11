Finanziato il progetto per il potenziamento delle attività dedicate ai giovani nell’Ambito di Bellano

60 mila euro per il progetto ‘Giovani radici…restare per crescere’

Verranno aperti due nuovi punti di riferimento, l’Antenna Alta Valle a Casargo e l’Antenna Lago a Colico

LECCO – Il progetto “Giovani radici …restare per crescere” ha ottenuto il massimo finanziamento di 60.000 euro dal bando “La Lombardia è dei Giovani 2024”, promosso dalla Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia.

La proposta è stata presentata dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera, in partenariato con i Comuni di Barzio, Casargo e Mandello del Lario, l’ISS Marco Polo, l’associazione “Asnin de Cortabi” OdV e il Consorzio Consolida, con l’obiettivo di rafforzare e potenziare le attività legate alle politiche giovanili nell’Ambito di Bellano, partendo dalle necessità, dai desideri e dalle proposte dei giovani, coinvolgendoli in prima persona nelle attività sul territorio.

Manila Corti, Responsabile del Settore Servizi alla Persona per la Gestione Associata – Ambito Territoriale Sociale di Bellano, ha espresso grande soddisfazione per il successo del progetto: “Siamo molto orgogliosi del risultato raggiunto: il progetto ha ottenuto il punteggio massimo tra tutte le iniziative presentate a livello regionale. Già nella fase di progettazione, abbiamo coinvolto i giovani del territorio per orientare le scelte e le proposte. Partire da loro è stato sicuramente un elemento di valore e in generale uno degli aspetti a cui teniamo di più.”

In primavera è stato, infatti, somministrato un questionario anonimo ad un campione di 140 giovani tra i 15 e i 34 anni residenti nei Comuni dell’Ambito di Bellano, con l’obiettivo di raccogliere informazioni sui loro bisogni, interessi e aspirazioni. Dai risultati è emerso che il 78% desidera più spazi dedicati a loro, mentre il 15% esprime la volontà di contribuire allo sviluppo della propria comunità, sottolineando anche la necessità di migliorare l’orientamento e l’informazione circa le opportunità formative e lavorative.

“Un aspetto significativo che emerge da questi dati è il forte desiderio dei giovani di mantenere un legame con il proprio territorio: con ‘Giovani radici …restare per crescere’ vogliamo offrire loro opportunità e strumenti per crescere e acquisire competenze, mettendole a disposizione anche della comunità, senza dover cercare altrove ciò che possiamo costruire insieme qui” aggiunge Gabriella Del Nero, Presidente dell’Assemblea d’Ambito Territoriale di Bellano.

In quest’ottica, le azioni del progetto saranno orientate a consolidare i servizi già attivati negli ultimi anni, che offrono ai giovani orientamento, supporto formativo e avvicinamento al mondo del lavoro, come il Punto Giovani di Mandello del Lario e l’Antenna Territoriale del Centro Valle nel Comune di Barzio, gestite dalla consorziata Sineresi Società Cooperativa.

In particolare, verranno aperti due nuovi punti di riferimento, l’Antenna Alta Valle a Casargo e l’Antenna Lago a Colico, e saranno da riferimento per i comuni circostanti. Verranno proposte iniziative e laboratori tematici, ad esempio sull’educazione digitale e per lo sviluppo delle soft skills. Verranno inoltre creati percorsi per rafforzare nei giovani il senso di comunità, attraverso attività di cura e riqualifica dei luoghi del territorio, in connessione con le associazioni e le realtà locali.