Garlate, le vecchie corti del paese tornano a vivere con la tradizionale festa

La Festa delle Corti è giunta alla 31^ edizione

La manifestazione è organizzata dal Comune di Garlate e dalla Biblioteca Comunale “Piera De Gradi”

GARLATE – La Festa delle Corti di Garlate, giunta alla sua trentunesima edizione, è pronta ad animare e coinvolgere tutto il paese. Nata come piccola rappresentazione di alcune scene de “I Promessi Sposi” in poche corti, la manifestazione è via via cresciuta, diventando un imperdibile appuntamento in grado di richiamare ogni anno tantissimi visitatori alla scoperta delle suggestive corti del paese.

La Festa, organizzata dal Comune di Garlate e dalla Biblioteca Comunale “Piera De Gradi”, si terrà sabato 7 e domenica 8 settembre.

In programma come sempre tante iniziative, dagli spettacoli teatrali musicali ai mercatini e tanto altro nelle vecchie corti del paese. “L’obiettivo – spiegano i promotori – è quello di dare particolare rilievo ad antichi mestieri, lavori artigiani, canti popolari e dialettali, prodotti locali e mercati tradizionali”.

Una manifestazione che sa rinnovarsi di anno in anno, proponendo animazioni e eventi sempre differenti senza perdere l’obiettivo di valorizzare le radici, la storia, l’architettura, e le tradizioni di Garlate e del territorio.