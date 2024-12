I pendolari scrivono a Babbo Natale: “Un po’ di magia ferroviaria per ridurre i disagi”

La lettera dei pendolari del Meratese a Babbo Natale

Il desiderio di ricevere un po’ di “magia ferroviaria”, ovvero treni più puntuali, meno interruzioni e una maggiore attenzione alla sicurezza e al comfort

MERATE – Una lettera a Babbo Natale per chiedere un po’ di magia ferroviaria per ridurre i disagi, pressoché quotidiani e riuscire ad avere treni più puntuali, meno interruzioni e una maggiore attenzione alla nostra sicurezza e comfort.

A scriverla sono i pendolari del Meratese che hanno deciso di giocarsi anche la carta della lettera a Santa Claus per portare all’attenzione la situazione di disagio vissuta con “le interruzioni della linea Milano-Bergamo via Carnate, pullman insufficienti, e i ritardi e le cancellazioni sulla Milano- Lecco via Carnate, linea che, con la Befana, vedrà addirittura un prolungamento del tempo di percorrenza di ben 13 minuti”.

Di seguito la lettera integrale

Caro Babbo Natale,

Siamo i pendolari del Meratese, un gruppo di persone che ogni giorno affronta il viaggio tra il lavoro, la scuola e la vita quotidiana. Anche quest’anno, però, ci troviamo a scriverti con una richiesta speciale, sperando che tu possa portare un po’ di sollievo alla nostra situazione.

Purtroppo, ancora una volta, abbiamo dovuto fare i conti con continui disagi a causa delle interruzioni della linea Milano-Bergamo via Carnate, dei pullman insufficienti, e dei ritardi e delle cancellazioni sulla Milano- Lecco via Carnate, che, come ben sai, con la Befana vedrà addirittura un prolungamento del tempo di percorrenza di ben 13 minuti!

Ogni giorno ci troviamo ad affrontare un viaggio che è diventato ancora più lungo e stressante, con il rischio di perdere tempo prezioso per le nostre famiglie e i nostri impegni.

A questo dobbiamo aggiungere la linea S7 (il Besanino) che circolerà solo tra Lecco e Monza: ti lascio immaginare la ressa negli angusti sottopassi della stazione di Monza dove ogni giorno centinaia di viaggiatori dovranno scendere dal treno per dividersi tra gli altri treni, già affollati, della MilanoLeccoSondrioTirano, della MilanoBergamo via Carnate, della S8, della S11 o della S9 (che magari viaggeranno anche in composizione ridotta…!!!)

E non dimenticarti delle linee:

Linee Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e Colico-Chiavenna

Periodo 15 giugno – 14 settembre 2025

Interruzione del servizio per 90 giorni + n. 10 interruzioni da 72h

+ Tratta Calolziocorte-Lecco: n.1 interruzione da 72h periodo 19 settembre-21 settembre 2025

+ Tratta Carnate-Lecco: n.1 interruzione da 72h periodo

+ Stazione di Lecco: Periodo 15 giugno – 14 settembre

Interruzione binari 4 e 5 per innalzamento banchine e ascensori, con limitazione di corse a Calolziocorte e soppressioni

Così, Babbo Natale, quest’anno ti scriviamo non solo per chiederti dei regali, ma anche un po’ di “magia ferroviaria”. Ci piacerebbe tanto vedere una soluzione che faccia sparire questi disagi: magari con treni più puntuali, meno interruzioni e una maggiore attenzione alla nostra sicurezza e comfort. Vogliamo tornare a godere dei nostri viaggi, anche se quotidiani, senza stress, senza lunghe attese, e senza pensieri.

Ti chiediamo troppo, è vero, dovresti in un colpo solo far diventare migliori i gestori di Trenord, RFI e i vertici di Regione Lombardia, un’impresa che nemmeno con l’aiuto della Befana riuscirai a portare a termine.

Grazie comunque di cuore per l’ascolto e per tutto quello che fai, anche per noi che, tra una corsa e l’altra, speriamo sempre in un futuro migliore.

Con affetto e speranza,

I pendolari del Meratese